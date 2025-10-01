FSRealistic+ angekündigt: Stöhn- und Wackel-Tool nur noch mit ChasePlane

Der Nachfolger von FSRealistic Pro wird FSRealistic+ heissen und es gibt jetzt ein erstes Ankündigungsvideo:
FSRealistic+ von rKApps ist ein Erweiterungs-Add-on für den Microsoft Flight Simulator, das bestimmte Aspekte der Flugsimulation ergänzt. Wie im Video erläutert, handelt es sich bei FSRealistic+ um eine Software, die vollständig auf die Existenz und das Funktionieren von ChasePlane angewiesen ist. Das Produkt kann lediglich in Verbindung mit ChasePlane genutzt werden. Zu den weiteren gezeigten Eigenschaften zählen:
- Soundeffekte: Anpassbare Geräuschkulissen, darunter Wind, Flugzeugvibrationen, Turbulenzen, Cockpitgeräusche und Landeklang, werden in die Simulation eingefügt und können individuell verändert werden.
- Kamerabewegungen: FSRealistic+ präsentiert simulierte Bewegungen für Start, Landung und Turbulenzen. Die Parameter lassen sich an persönliche Vorlieben anpassen.
- Bedienung: Über eine Benutzeroberfläche können Profile für verschiedene Flugzeuge und Konfigurationen eingestellt werden.
- Kompatibilität: Laut Entwickler unterstützt FSRealistic+ die meisten gängigen Flugzeugmodelle im Simulator, sofern ChasePlane vorhanden und aktiv ist.
Q&A-Zusammenfassung aus dem Video
Im abschließenden Q&A-Teil des Videos wurden folgende Aspekte behandelt:
- Abhängigkeit zu ChasePlane: Die Nutzung von FSRealistic+ ist laut den Entwicklern ausschließlich in Kombination mit ChasePlane möglich. Ohne ChasePlane kann das Add-on nicht verwendet werden.
- Add-on-Kompatibilität: Das Produkt wurde so entwickelt, dass im Parallelbetrieb mit weiteren Add-ons keine technischen Konflikte auftreten sollen.
- Systemanforderungen: Entwicklerseitig wird auf einen sparsamen Ressourcenumgang Wert gelegt, sodass auch Systeme mit geringerer Leistung unterstützt werden.
- Preisstruktur: Für Nutzer der Vorgängerversion wird auf ein mögliches Upgrade-Angebot hingewiesen. Konkrete Preisinformationen werden nicht genannt.
- Flexibilität: Der Funktionsumfang ist modular aufgebaut. Einzelne Funktionen oder Klangmodule lassen sich aktivieren oder deaktivieren, zudem stehen vordefinierte Profile für verschiedene Flugzeugkategorien zur Verfügung.
- Updates: Die Entwickler planen weiterhin regelmäßige Updates, die sich an Nutzerfeedback und etwaige Simulatoränderungen anpassen sollen. Konkrete Details zu Inhalt und Zeitpunkt der Updates werden im Video noch nicht genannt.
Fazit
Das Video stellt die Funktionen und die wichtigsten Hintergrundinfos zu FSRealistic+ sachlich dar. Herausgestellt wird die vollständige technische Abhängigkeit von ChasePlane. Die im Video behandelten Fragestellungen bieten Nutzern eine Grundlage, das Produkt hinsichtlich kompatibler Systeme und Bedienkonzept einzuschätzen.