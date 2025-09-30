Produktvorstellung: Tchockozzo „Pistas de Garimpo“ für MSFS 2024

Das Addon „Pistas de Garimpo“ vom Entwickler Tchockozzo erweitert den Microsoft Flight Simulator 2024 um mehrere nachgebildete Landebahnen im brasilianischen Amazonas-Gebiet. Die Erweiterung richtet sich insbesondere an Nutzerinnen und Nutzer, die ein realistisches Flugerlebnis abseits der großen Flughäfen suchen u

nd Interesse an authentischen Schauplätzen mit Bezug zur brasilianischen Luftfahrtgeschichte haben.

Hintergrund und Konzept

Die „Garimpo“-Pisten gehen auf improvisierte Landebahnen zurück, die während des brasilianischen Goldrauschs entstanden sind. Sie dienten vorrangig der Versorgung entlegener Siedlungen und Minen. Das Addon stellt diese Luftfahrt-Relikte detailgetreu nach und integriert sie mit angepasster Umgebung, Vegetation und Infrastruktur in den Simulator.

Zentrale Features

160 individuell modellierte Dschungelpisten: Jede Landebahn weist unterschiedliche Geländearten, Längen und Schwierigkeitsgrade auf.

Detaillierte Umgebungsdarstellung : Die Areale enthalten simple Infrastruktur, Gerätschaften, Fahrzeuge und Szenerieobjekte im Stil brasilianischer Garimpos.

: Die Areale enthalten simple Infrastruktur, Gerätschaften, Fahrzeuge und Szenerieobjekte im Stil brasilianischer Garimpos. Naturnahe Gestaltung: Dichte Tropenvegetation, Tiermodelle und passende Akustik sollen eine immersive Atmosphäre schaffen.

Herausforderung für die Flugsimulation: Die kurzen und oftmals unwegsamen Pisten verlangen sorgfältiges Flug- und Landemanagement.

Zielgruppe und Einsatzbereich

Das Produkt richtet sich besonders an Simulationsfans, die gerne kleine Flugzeuge wie Bush-Flieger, Cessnas oder STOL-Maschinen nutzen. Es ist für Nutzerinnen und Nutzer konzipiert, die Herausforderungen und authentische Umgebungen bevorzugen und Interesse an regionalen Themen haben.

Besondere Merkmale

Fokus auf eine weniger bekannte, aber lokal bedeutsame Luftfahrtgeschichte Brasiliens

Große Abwechslung durch variierende Topographie und Flugbedingungen

Ergänzung vorhandener Airport-Szenarien um neue, anspruchsvolle Ziele im Amazonasgebiet

Zusammenfassung

Mit „Pistas de Garimpo“ erhält der Microsoft Flight Simulator 2024 eine thematisch spezialisierte Erweiterung, die neue Herausforderungen und Landschaften ins Spiel bringt. Das Addon erweitert die Simulationsvielfalt und ermöglicht den digitalen Nachbau historisch relevanter brasilianischer Flugplätze fernab des Mainstreams.