PMDG-Entwickler zurück aus der Pause: Updates zu 777, 737 und 747 für MSFS

Nach einer längeren Pause meldet sich Robert S. Randazzo, Kopf von PMDG, mit spannenden Neuigkeiten aus dem Entwicklerteam und aktuellen Infos zum Stand der PMDG-Produkte zurück. In gewohnt lockerer Tonlage gewährt er Einblicke hinter die Kulissen seines Sommers – inklusive Quarantäne, Requalifizierung und dringend benötigtem Urlaub – bevor er auf den Stand der Produktpalette eingeht. Hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
Persönliches Comeback
Randazzo berichtet, dass ihn im August eine heftige Erkältung samt Stimmverlust außer Gefecht gesetzt hat. Nach der Genesung standen Pflichttrainings und internationale Re-Qualifizierungen für ihn an, gefolgt von einer dringend benötigten Auszeit. Im September nutzte neben ihm auch ein Großteil des PMDG-Teams die Gelegenheit zum Abschalten. Nun sind alle wieder frisch motiviert zurück.
Der Stand beim PMDG 777 für MSFS
- MSFS Marketplace-Nutzer im Jahr 2020 und 2024 sollten jetzt Build 121 besitzen, während PMDG.com-Kunden schon auf Build 130 sind.
- Ein weiteres Update ist angekündigt und soll bald erscheinen.
- Die Version 777-200LR für den Marketplace wurde wegen technischer Schwierigkeiten zurückgehalten, soll aber in Kürze nachgereicht werden.
- Ein kurioser Bug sorgt derzeit bei einigen Marketplace-Usern für fehlerhafte Texturen an den Tragflächen. Bis zur endgültigen Lösung hilft das (kuriose) Austauschen aller Reifen im Tablet oder FMS als Workaround.
Klangoffensive: 777 Sound-Update fast fertig
PMDG steht kurz vor dem Release eines komplett neuen Soundpakets für die Boeing 777-Reihe. Das Team investierte hunderte Stunden in authentische Aufnahmen und Studioarbeit. Eine besondere Herausforderung war die Anpassung der Tonqualität an die Anforderungen von MSFS. Alles deutet darauf hin, dass das Sounderlebnis künftig noch realistischer wird und sich klar von den üblichen, frequenzreduzierten YouTube-Aufnahmen abhebt. Das Sound-Upgrade bildet die Basis auch für kommende Produkte wie das 737-Update.
PMDG 737 für MSFS 2024 in den Startlöchern
Die Entwicklung des 737NG Native Product Updates für den Microsoft Flight Simulator 2024 biegt ein auf die Zielgerade: Das Team konzentriert sich aktuell auf den Feinschliff der 737-800, gefolgt von den weiteren Varianten (-700, -900, -600). Ein Veröffentlichungsdatum wird noch nicht genannt, da der Fokus auf Qualität liegt.
Neuigkeiten beim 747-Projekt
Erste Bilder und Eindrücke vom neuen Fahrwerk-Modell lassen auf ein extrem detailreiches Add-on hoffen. Offizielles Preview-Material soll folgen, sobald die Teamressourcen nach dem 737-Release wieder verfügbar sind. Für Fans gibt es einen kleinen Teaser als Bonus: Man kann das Modell schon anhand gewisser Details der Fahrwerksarchitektur erkennen.
Weitere Projekte
Zu einigen anderen Themen gibt es aktuell noch keine Neuigkeiten, da Urlaube und die Rückkehr ins Tagesgeschäft die Entwicklerplanung verzögerten. Randazzo betont: Keine Nachricht heißt schlicht, dass es hier noch keine neuen Entwicklungen gibt.
Fazit:
Randazzo blickt zufrieden und voller Tatendrang auf den bevorstehenden Winter, in dem die Sim-Community mit einigen Neuheiten und Verbesserungen von PMDG rechnen kann. Nach einer kreativen Pause und umfassender Requalifikation ist das Team bereit, die nächsten Meilensteine zu liefern. Hier geht es zum Forums-Post -> klick.