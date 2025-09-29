Flight Panels Fenix A3XX (2025): Das neue Stream Deck-Profil für MSFS

Endlich Ordnung im Cockpit – das neue Flight Panels Fenix A3XX (2025) Stream Deck-Profil für MSFS verspricht echtes Airbus-Feeling auf Knopfdruck. Ich habe mir das clevere Add-on aus dem smMarket für euch genauer angesehen und teile gern meine Erfahrungen, Hinweise und eine Prise Enthusiasmus.

Schluss mit Suchen und Klicken

Wer den Fenix A320 in Microsoft Flight Simulator liebt, weiß: Die Fülle an Schaltern, Tasten und Systemen sucht ihresgleichen. Doch gerade deshalb greifen viele zu Hardware wie dem beliebten Stream Deck, um die wichtigsten Funktionen immer am Start zu haben. Flight Panels bringt mit dem brandneuen A3XX-Profil für 2025 eine mächtige Erweiterung für Simulanten – und das mit offiziellem Fokus auf den Fenix A320, A319 und Co.

Was steckt drin?

Ein umfassendes, grafisch liebevoll gestaltetes Profil speziell für das Stream Deck und die Stream Deck XL-Version

Volle Kompatibilität mit den Fenix A3XX-Flugzeugen (A320, A319 – je nach Add-on)

Über 130 individuell belegte Actions für Systeme wie: Overhead Panel (Licht, Elektrik, Treibstoff, Luft) Pedestal (FMC, Radios, Trimmung, Transponder) Glarewings und ECAM-Optionen Sitzposition & Sichtwechsel

Eigene Custom-Icons und eine Navigation, die der Airbus-Logik folgt

Variable Seiten: Durchblättern zwischen Overhead, Main Panel, Pedestal etc.

Installation & Alltagstest

Die Installation ist erstaunlich einfach gehalten: Profil-Datei importieren, mit dem Fenix-Add-on verbinden, eventuell noch einige Hotkeys individuell anpassen – fertig! Nach wenigen Minuten lassen sich komplexe Systeme steuern, ohne dass hektisch Maus oder Tastatur gesucht werden müssen.

Im echten Flugbetrieb wirkt das Stream Deck fast wie ein Touchpanel à la echter A320. Besonders komplexe Abläufe – etwa Startvorbereitung, Triebwerkstart oder Lights-Out-Config – werden zur flotten Fingerübung. Die gut eingesetzten Icons sorgen dafür, dass auch im IFR-Stress keine Funktion übersehen wird.

Für wen lohnt sich das Add-on?

Das Paket richtet sich an ambitionierte Sim-Piloten, die den Fenix regelmäßig fliegen und gern auf haptische Hardware im Homecockpit setzen. Wer das Maximum aus dem A3XX herausholen will – Stichwort Tiefe und Bedienkomfort ohne Mausgefummele – wird mit Flight Panels’ Profil glücklich.

Preis & Fazit

Klar, der Preis ist kein Taschengeldniveau. Dafür bekommt man allerdings ein Stück Workflow-Luxus und eine durchdachte Ergänzung, die den Simalltag auf ein neues Level bringt. Unterstützung vom Entwickler per Discord oder Mail rundet das Paket ab.

Mein Fazit: Wer Airbus-Verliebtheit, ein Stream Deck und den Fenix A320 besitzt, sollte dem neuen Flight Panels-Profil eine echte Chance geben – effizienter starten, landen und im Cockpit glänzen war selten so stylish!

Zu haben bei simMarket -> KLICK