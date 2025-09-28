FSElite’s Vorab-Blick auf Aerosoft’s A330neo

FSElite gewährt einen Einblick in ein frühes Beta-Build der noch in Entwicklung befindlichen A330neo von Aerosoft.
Die Originalmeldung lest ihr hier: https://fselite.net/content/hands-on-with-aerosofts-a330neo-for-msfs/
Hier nur eine kurze Zusammenfassung auf deutsch:
Überblick und Kontext
- Aufmachung: Der Simulator-Flieger zeigt eine saubere Cockpit-Darstellung mit detaillierten Texturen und einer weitgehend überzeugenden 3D-Kabine.
- EFB: Das elektronisches Flugbuch-Panel überzeugt durch eine klare Oberfläche und praktische Beladungs-/Tankmöglichkeiten. Eine intuitive Nutzung könnte jedoch noch verbessert werden (z. B. leichterer Zugriff statt eines Menüpunkts “drei Punkte”).
- ONS: Die Ground-View-Funktion (Onboard Navigation System) integriert Navigraph-Daten und bietet eine sinnvolle Flughafenumgebung am Boden.
Positive Punkte
- Visuelle Qualität und Cockpit-Detailgrad: Hohe Texturqualität und eine immersive Innenansicht tragen maßgeblich zur Realismuswahrnehmung bei.
- EFB-Funktionalität: Praktische Möglichkeiten zur Payload- und Treibstoffladung – solide Grundlage für längere Flüge.
- Performance: In ersten Testflügen läuft die Maschine flüssig, mit stabilen Frameraten und gutem Triebwerksklang beim Abheben.
- Handflüge: Die Steuerung im manuellen Modus fühlt sich solide an und bietet eine lohnende Flugerfahrung, auch wenn das Fly-by-Wire-System noch Feinschliff benötigt.
Wichtige offene Punkte (Pre-Beta-Status)
- Kernsysteme fehlen oder unvollständig: HOLD-Starts/-Läufe, Direct-To-Funktion und Winddateninput fehlen aktuell oder arbeiten nur eingeschränkt.
- LNAV-Verlässlichkeit: Die automatische Navigation weist noch Ungenauigkeiten, und Kletter-/ Sinkverläufe können inkonsistent sein.
- Terrain-/Weather-Radar und A-S-T-U/MCDU-Datenlink: Diese Funktionen fehlen, was die Situational Awareness in dynamischen Umgebungen reduziert.
- Online-Funktionen: Ohne vollständige Kernsysteme wird das Online-Flugbetriebserlebnis eingeschränkt bleiben.
Einschätzung
- Gesamteindruck: gemischt, aber zuversichtlich. Die visuellen Fortschritte und die ästhetische Umsetzung zeigen klare Richtung, doch wesentliche Systeme müssen vor dem Release vollständig implementiert werden, um den Langzeitbetrieb realistisch abzubilden.
- Zukünftige Schritte: Schwerpunkt liegt auf der Fertigstellung der fehlenden Systeme (Winddaten, HOLDs, Direct-To, MCDU/Data-Link) sowie der Verbesserung von LNAV- und Flugsteuerungskonzepten, um Langstreckenbetriebe zuverlässig zu ermöglichen.