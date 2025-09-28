FSElite’s Vorab-Blick auf Aerosoft’s A330neo

FSElite gewährt einen Einblick in ein frühes Beta-Build der noch in Entwicklung befindlichen A330neo von Aerosoft.

Die Originalmeldung lest ihr hier: https://fselite.net/content/hands-on-with-aerosofts-a330neo-for-msfs/

Hier nur eine kurze Zusammenfassung auf deutsch:

Überblick und Kontext

Aufmachung: Der Simulator-Flieger zeigt eine saubere Cockpit-Darstellung mit detaillierten Texturen und einer weitgehend überzeugenden 3D-Kabine.

EFB: Das elektronisches Flugbuch-Panel überzeugt durch eine klare Oberfläche und praktische Beladungs-/Tankmöglichkeiten. Eine intuitive Nutzung könnte jedoch noch verbessert werden (z. B. leichterer Zugriff statt eines Menüpunkts “drei Punkte”).

ONS: Die Ground-View-Funktion (Onboard Navigation System) integriert Navigraph-Daten und bietet eine sinnvolle Flughafenumgebung am Boden.

Positive Punkte

Visuelle Qualität und Cockpit-Detailgrad : Hohe Texturqualität und eine immersive Innenansicht tragen maßgeblich zur Realismuswahrnehmung bei.

: Hohe Texturqualität und eine immersive Innenansicht tragen maßgeblich zur Realismuswahrnehmung bei. EFB-Funktionalität : Praktische Möglichkeiten zur Payload- und Treibstoffladung – solide Grundlage für längere Flüge.

: Praktische Möglichkeiten zur Payload- und Treibstoffladung – solide Grundlage für längere Flüge. Performance : In ersten Testflügen läuft die Maschine flüssig, mit stabilen Frameraten und gutem Triebwerksklang beim Abheben.

: In ersten Testflügen läuft die Maschine flüssig, mit stabilen Frameraten und gutem Triebwerksklang beim Abheben. Handflüge: Die Steuerung im manuellen Modus fühlt sich solide an und bietet eine lohnende Flugerfahrung, auch wenn das Fly-by-Wire-System noch Feinschliff benötigt.

Wichtige offene Punkte (Pre-Beta-Status)

Kernsysteme fehlen oder unvollständig : HOLD-Starts/-Läufe, Direct-To-Funktion und Winddateninput fehlen aktuell oder arbeiten nur eingeschränkt.

: HOLD-Starts/-Läufe, Direct-To-Funktion und Winddateninput fehlen aktuell oder arbeiten nur eingeschränkt. LNAV-Verlässlichkeit : Die automatische Navigation weist noch Ungenauigkeiten, und Kletter-/ Sinkverläufe können inkonsistent sein.

: Die automatische Navigation weist noch Ungenauigkeiten, und Kletter-/ Sinkverläufe können inkonsistent sein. Terrain-/Weather-Radar und A-S-T-U/MCDU-Datenlink : Diese Funktionen fehlen, was die Situational Awareness in dynamischen Umgebungen reduziert.

: Diese Funktionen fehlen, was die Situational Awareness in dynamischen Umgebungen reduziert. Online-Funktionen: Ohne vollständige Kernsysteme wird das Online-Flugbetriebserlebnis eingeschränkt bleiben.

Einschätzung