MXI Design LTFJ Istanbul Sabiha Gökçen für MSFS2024

Die neue Generation am Bosporus

Für den Microsoft Flight Simulator 2024 bringt MXI Design die Neuauflage des Flughafens Istanbul Sabiha Gökçen (LTFJ) auf den Markt. Für Simmer, die Wert auf Detailgetreue und aktuelle Umsetzungen legen, wird dieses Add-on besonders spannend: Sabiha Gökçen ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern ein bedeutendes Luftfahrtdrehkreuz am Bosporus und eine wichtige Alternative zu Istanbul Airport.

Was ist neu?

Mit der Version für MSFS2024 hebt MXI Design ihr beliebtes LTFJ-Produkt auf ein neues Level. Die Add-on-Entwickler versprechen eine vollständig überarbeitete Szenerie, die von Grund auf neu für die Features und Möglichkeiten des neuen Simulators erstellt wurde. Besonderes Augenmerk liegt auf:

Vollständig PBR-basierte Texturen für Gebäude, Rollwege und Vorfeldflächen

Detailliert gestaltete Terminals inklusive animierter Elemente

Hochauflösende Modelle der Jetways und Ground-Services

Realistische Nachtbeleuchtung mit verbesserten Effekten

Interaktive Bereiche wie statische und dynamische Luftfahrzeuge

Aufbereitete Nachbildung der Umgebung samt typischer Vegetation und Landmarken

Flughafen im Wandel

Sabiha Gökçen ist einer der am schnellsten wachsenden Airports Europas. Das zeigt sich auch im Add-on: Die aktuelle Terminalerweiterung und das modernisierte Vorfeld sind aufgenommen. Dank regelmäßiger Updates sollen künftige Ausbaustufen ebenfalls berücksichtigt werden, damit die Szenerie stets auf dem neuesten Stand bleibt.

Preis, Upgrade-Politik und Vorteile

Der Kauf des Add-ons ist über SimMarket zum Preis von rundd 26,00 € möglich. Besonders erfreulich: Für Besitzer der Vorgängerversion auf MSFS2020 ist das Upgrade komplett kostenfrei – ein echter Bonus für treue Kunden. Damit setzt MXI Design ein Zeichen für Kundennähe und belohnt Bestandsnutzer.

Performance und Technik

MXI Design verspricht trotz des hohen Detailgrads eine angenehme Bildrate, auch auf mittelmäßigen Systemen. Features wie LOD-basierte Model-Abstufungen und optimierte Texturgrößen tragen dazu bei. Darüber hinaus unterstützt die Szenerie den neuen Standard für Belichtung und Geländedarstellung von MSFS2024.

Installation und Kompatibilität

Der Kauf erfolgt bequem über simMarket. Nach der Installation wird das Add-on automatisch in den Community-Ordner eingebunden. Die Kompatibilität mit Add-ons wie GSX Pro gibt MXI Design ebenfalls ausdrücklich an – ideal für Simulanten, die möglichst realistische Abläufe am Boden wünschen.

Mein persönliches Fazit

Ich finde, MXI Design liefert mit LTFJ für MSFS2024 eine echte Frischzellenkur für den Flughafen am Bosporus. Die Kombination aus Detailfülle, technischer Weiterentwicklung und dem Puls einer der spannendsten Metropolregionen Europas macht Lust auf die nächste virtuelle Reise. Für mich ein Pflichtkauf für alle, die regelmäßig in der Türkei unterwegs sind.