Bilder des Winwings URSA MINOR 32 Throttle Metal / 32 PAC Metal Combos

Der Hersteller Wingwing hat noch ein paar Werbebilder seiner jetzt bestellbaren Metal Throttle- und der Flaps, Park- und Speed Brake-Einheiten zur Verfügung gestellt, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Auch habe ich auf den Produktseiten ein paar interessante Animationen gefunden, die mehr Detial zeigen:

Hier ist die Shopseite für das 233,25 Euro Combo: https://eu.winwingsim.com/view/goods-details.html?id=1665. Hioer sind auch bereits mehr Bilder, Spezifikationen und die Produktmanuals einseh- und downloadbar.

PS: weiss jemand für was das Kürzel PAC steht die als Produktname für Flaps, Speed- und Parkbreak Einheit steht?