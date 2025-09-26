X-Plane 12.3.0 B3 Beta verfügbar

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Discord:
Allgemein
- Verbesserte TrackIR-Bewegung (XPD-17277)
- Begrenzung der Frameanzahl im Flug, um Stottern bei der Swapchain-Erfassung zu vermeiden (XPD-17244).
- Anzeige der LKW-Anzahl im Ground-Handling-Fenster korrigiert, wenn die GPU bereits verbunden ist (XPD-17274).
- Implementierung eines neuen Debug-Tools zur Erfassung von Frame-Grafikdaten (Entwickler → Frame erfassen), wenn X-Plane mit der Kommandozeilenoption „gfx_frame_capture“ ausgeführt wird.
- Neue Option zum Deaktivieren des abgesicherten Modus in den Pro-Einstellungen hinzugefügt.
- Neue Option zum Konfigurieren des Exvis-Standby-Bildschirms über die Pro-Einstellungen hinzugefügt.
- Problem behoben, bei dem die ZULU-Zeit nicht korrekt eingestellt war.
- Verbesserte Farben der VFR-Karte und der Synthetic Vision-Ausgabe (XPD-17336).
- Absturzbehandlung unter Microsoft Windows verbessert.
- Problem behoben, bei dem der Bildschirm „Flug laden“ ein falsches Verzeichnis für Wiederholungen anzeigte (XPD-16885).
Flugzeuge
Allgemein
- Verbesserte Nahbereichs-Wetterradarerkennung durch Simulation einer realistischen Radarstrahlausbreitung in der Nähe Das Flugzeug wird dadurch geschützt, sodass Situationen vermieden werden, in denen Wolken direkt vor dem Flugzeug aufgrund eines zu schmalen Hauptstrahls übersehen werden könnten.
- Die Wetterradartextur löscht den Pixelpuffer, bevor sie die neue Rückgabe einblendet. Dies ist wichtig für Flugzeuge mit einem anderen ND-Hintergrund als Schwarz.
- Das MFD der X1000 bleibt im gewählten Track-Modus, nachdem man von einigen Unterbildschirmen durch langes Drücken der CLR-Taste zum Hauptbildschirm zurückgekehrt ist (XPD-17339).
- Ein Problem wurde behoben, bei dem dem Synthetic Vision Loader die Kerne ausgehen konnten (XPD-17335).
Beechcraft Baron 58
- Die Logik der Tankauswahl wurde behoben, bei der einige Hebel hängen blieben (XPD-17248).
Boeing B737-800
- Die Windkondensationspartikel wurden verbessert (XPD-17346).
Cessna Citation X
- DEST wird auch auf der PROG-Seite des zweiten FMS angezeigt (XPD-17321).
Grafiken
- Ein Problem wurde behoben, bei dem schwarze Kästchen am Himmel erscheinen konnten (XPD-17023).
