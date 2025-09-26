SLH Sim Design TFFJ – Saint Barths MSFS20/24 im simMarket erhältlich

Nach der inzwischen üblich gewordenen exklusiven Erstveröffentlichung nur bei einem Anbieter, ist St. Barths von SLH Sim Designs nun auch in anderen Shops verfügbar. Der Flughafen ist für MSFS 2020 und MSFS 2024 erhältlich, wer eine Version gekauft hat, bekommt den anderen über die Updatefunktion im Shop danach kostenlos. Wer weitere Ziele in der Karibik ansteuern möchte, wird beim selben Anbieter fündig.
Erleben Sie einen der legendärsten Landeanflüge der Welt mit dem Flughafen St. Barthélemy (TFFJ), der für MSFS 2020 & 2024 mit atemberaubender Detailtreue handgefertigt wurde. Eingebettet in die Karibik ist diese kurze Landebahn weltberühmt für ihren dramatischen Abhang und den aufregenden Abflug über türkisfarbenem Wasser. Egal, ob Sie eine Cessna, Twin Otter oder PC12 fliegen, jede Landung hier ist eine Herausforderung für Ihr Können – und jetzt auch ein Augenschmaus.
- 3D-animierte Menschen reagieren auf Ihren Flug (ducken Sie sich, winken Sie, filmen Sie Ihren Flug). Ihre Präsenz ist dynamisch, Sie werden zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Menschen sehen.
- Animierter Straßenverkehr – Sie müssen nicht nur den Hügel meiden. Neben den Fußgängern ist auch der animierte Verkehr ein weiteres Hindernis bei der Landung auf St. Barth.
- Präzise Hangneigung und Terraforming ermöglichen es Ihnen, sich an den Hang anzupassen, genau wie manche Flugzeuge im echten Leben.
- Benutzerdefinierte 3D-Modellierung
- Maßgeschneiderte 4K-PBR-Texturen
- Benutzerdefinierte animierte Passagiere
- Vollständig modellierter Terminalinnenraum
- Modellierter Towerinnenraum
- Ein funktionierender Aufzug ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Etagen
- Leistungsoptimiert, besser als die Standardversion
- Animierte Jetskis und Schnellboote an verschiedenen Stränden der Insel
- Einkaufszentren in Flughafennähe wurden präzise modelliert
- Gustavia Bay wurde angehoben
- Eden Rock und die umliegenden Strände wurden präzise modelliert
- Verschiedene POIs wurden modelliert
- Der Strand von RWY28 ist mit animierten und statischen Strandbesuchern bevölkert
- Modellierter Hangarinnenraum
- Dynamische Beleuchtung
- Korrigierte Geländehöhen
- Benutzerdefinierte Rollbahnschilder
- Präzise Bodentexturierung und Grunge