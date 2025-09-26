SLH Sim Design TFFJ – Saint Barths MSFS20/24 im simMarket erhältlich

Nach der inzwischen üblich gewordenen exklusiven Erstveröffentlichung nur bei einem Anbieter, ist St. Barths von SLH Sim Designs nun auch in anderen Shops verfügbar. Der Flughafen ist für MSFS 2020 und MSFS 2024 erhältlich, wer eine Version gekauft hat, bekommt den anderen über die Updatefunktion im Shop danach kostenlos. Wer weitere Ziele in der Karibik ansteuern möchte, wird beim selben Anbieter fündig.

Erleben Sie einen der legendärsten Landeanflüge der Welt mit dem Flughafen St. Barthélemy (TFFJ), der für MSFS 2020 & 2024 mit atemberaubender Detailtreue handgefertigt wurde. Eingebettet in die Karibik ist diese kurze Landebahn weltberühmt für ihren dramatischen Abhang und den aufregenden Abflug über türkisfarbenem Wasser. Egal, ob Sie eine Cessna, Twin Otter oder PC12 fliegen, jede Landung hier ist eine Herausforderung für Ihr Können – und jetzt auch ein Augenschmaus.