MSFS 25 September 2025 Development Update

Die jährliche Tokyo Game Show ist in vollem Gange, und Microsoft Flight Simulator ist mit mehreren Ankündigungen dabei!

Zunächst haben wir bekannt gegeben, dass Microsoft Flight Simulator 2024 im Dezember für Sony PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro erscheint! Wir freuen uns riesig, die Welt von MSFS einer ganz neuen Spielergruppe näherzubringen und PlayStation-Spieler noch in diesem Jahr in der Flugsimulator-Community willkommen zu heißen! 2026 wird es außerdem ein kostenloses Update für die PS5-Version von MSFS 2024 geben, das Virtual-Reality-Unterstützung mit dem PSVR2-Headset bietet! Ein öffentlicher Betatest für PlayStation-Nutzer startet in Kürze. Wenn Sie an diesem Test teilnehmen möchten, finden Sie die Anmeldeinformationen weiter unten in diesem Artikel.

Als Nächstes haben wir zwei neue, japanzentrierte Updates für Microsoft Flight Simulator (2020) und Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlicht. World Update 20: Japan, ein KOSTENLOSER Download vom In-Sim Marketplace, verbessert die Landschaft und die Sehenswürdigkeiten dieses malerischen asiatischen Landes. Zusammen mit dem World Update haben wir auch Local Legend 22 veröffentlicht: die NAMC YS-11. Dieses Flugzeug ist das erste (und bislang einzige) Nachkriegsverkehrsflugzeug, das vollständig in Japan von japanischen Unternehmen entwickelt und gebaut wurde. Sowohl World Update 20 (kostenlos) als auch Local Legend 22 (19,99 USD) finden Sie, indem Sie die Simulation starten und im Marktplatz stöbern.

An alle, die am laufenden Vorabtest von Sim Update 4 teilnehmen: Unser Team arbeitet weiterhin hart daran, die Fehler und Probleme zu beheben, die Sie bisher mit der SU4-Beta gemeldet haben. Wie immer danken wir allen herzlich, die am öffentlichen Betatest teilnehmen und Fehlerberichte in unseren Foren einreichen. Falls Sie es noch nicht getan haben, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um an unseren SU4-Feedback-Umfragen teilzunehmen.

Abschließend möchten wir den Termin unseres nächsten Entwickler-Livestreams bekannt geben: 8. Oktober um 10:30 Uhr pazifischer Zeit (17:30 UTC). Wie immer können Sie unserem regelmäßigen Panel mit Jorg, Seb und Martial beiwohnen, die die Zukunft des Microsoft Flight Simulators diskutieren und Fragen der Community beantworten. Wenn Sie dem Panel vorab eine Frage stellen möchten, können Sie dies über dieses Webformular tun.

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: