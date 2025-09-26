ToLiss A320ceo-Erweiterung für ToLiss Airbus A320 XP12/11veröffentlicht

ToLiss hat heute das A320ceo Add-On für den A320neo veröffentlicht, der Grundvoraussetzung für die Nutzung des Add-ons ist.
Highlights:
- 2 zusätzliche Triebwerkstypen für den ToLiss A320
- Angepasste Systeme und Leistung zur Berücksichtigung der Unterschiede zwischen A320neo und A320ceo
- Wahl zwischen Wingtip Fences im alten Stil und neuen Sharklets
Neue Triebwerkstypen
- CFM56-5B4 und IAE V2527-A7
- Präzise Steigleistung des Flugzeugs in Abhängigkeit von der Triebwerksauswahl
- Angemessener Treibstoffverbrauch in Abhängigkeit von der Triebwerksauswahl
- Detailliertes 3D-Modell für jedes Triebwerksmodell
- Spezifische TSS-Soundsets für jeden Triebwerkstyp
Flugzeuganpassungen
- Die Konfiguration des Treibstoffsystems wurde an das ursprüngliche Treibstoffsystem der Airbus A320-Familie angepasst, mit elektrischen Mitteltankpumpen zur Versorgung der Triebwerke. (Automatische Umschaltung bei Triebwerksauswahl.)
- Die Gewichtshüllen ändern sich bei der Triebwerksauswahl, um den Unterschieden zwischen A320ceo und A320neo Rechnung zu tragen.
- Bei Auswahl eines CEO-Triebwerks besteht die Möglichkeit, zwischen Wing Tip Fences oder Sharklets zu wechseln. Die Auswahl beeinflusst den Luftwiderstand des Flugzeugs.
- Avionik: Displays und Flugmanagementsysteme wurden an die häufigste A320CEO-Konfiguration angepasst.