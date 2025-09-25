MSFS World Update 20 Japan veröffentlicht

Dieses umfangreiche, spannende Update erweckt Japan im Microsoft Flight Simulator zum Leben wie nie zuvor!

Japan ist ein Land voller Schönheit und Faszination mit atemberaubenden Ausblicken auf hohe Berge, ikonische Architektur und berühmte Städte. Das Land beherbergt einige der faszinierendsten und berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, darunter den Fuji, Japans höchsten Berg, die Burg von Osaka, ein verehrtes historisches Denkmal, und die imposanten Skylines von Tokio, Kyoto, Sapporo und anderen Metropolen. Welt-Update 20 zeigt Japan in atemberaubenden, lebendigen Details – und bietet eine große Auswahl an Missionen in diesem geschichtsträchtigen Land, die Microsoft Flight Simulator-Piloten in seine Schönheit und Geschichte eintauchen lassen.

Microsoft hat mit Bing Maps, Gaya und Asobo zusammengearbeitet, um Welt-Update 20 zu entwickeln, eines der bisher umfangreichsten Welt-Updates für den Flight Simulator. Die Version enthält 23 interessante Gebiete, die mithilfe aktualisierter Photogrammetrie und TIN-Oberflächentexturierung (Triangulated Irregular Network) detailgetreu nachgebildet wurden. Zu den Regionen mit neuen photogrammetrisch erfassten Städten gehören Hiroshima (1 AOI), Kyoto (1 AOI), Osaka (3 AOI), Sapporo (2 AOI) und Tokio (16 AOI).

Das Update enthält außerdem 67 interessante Orte, darunter: die Burg von Osaka, eine der bedeutendsten historischen Stätten Japans; die Akinada-Brücke, eine wunderschöne Hängebrücke über das Seto-Binnenmeer; das Shosanbetsu-Observatorium, ein bedeutendes astronomisches Observatorium; die Enoshima-Seekerze, ein markanter Leuchtturm und Aussichtsturm; und der Fukuoka-Turm, der höchste Küstenturm Japans.

Das Update enthält fünf detailreiche, handgefertigte Flughäfen von Microsofts langjährigem Partner Gaya:

Hokkaido Spaceport (JP-0052): Auch bekannt als Taiki Multi-Purpose Aerospace Park, befindet sich diese Anlage außerhalb von Taiki Town auf der Insel Hokkaido und verfügt über eine einzige Asphaltlandebahn.

Kitakyushu Airport (RJFR): Dieser Flughafen wurde auf einer künstlichen Insel außerhalb von Kitakyushu im Seto-Inselmeer errichtet und verfügt über eine einzige Asphalt-/Betonlandebahn. Er ist einer von sechs Flughäfen in Japan, die rund um die Uhr in Betrieb sind.

Rishiri Airport (RJER): Er liegt in der Nähe der Stadt Rishiri auf der Vulkaninsel Rishiri und verfügt über eine einzige Asphaltlandebahn.

Sado Airport (RJSD): Er befindet sich in der Stadt Sado auf der Insel Sado und verfügt über eine einzige Asphaltlandebahn.

Flughafen Satsuma Iōjima (RJX7): Ein privater Flugplatz im Dorf Mishima auf der Insel Iōjima mit einer einzigen asphaltierten Landebahn.

Welt-Update 20 bietet immersive Missionen für Flight Simulator 2020 und 2024, die die in dieser Version vorgestellten Gebiete wunderbar präsentieren: drei Entdeckungsflüge, drei Lande-Herausforderungen, eine Buschtour und ein Spotlight-Event.

Die Entdeckungsflüge umfassen: den Chubu-Sangaku-Nationalpark, eine berühmte Region mit hohen Gipfeln und üppigen Wäldern auf der Insel Honshū; Kyoto, eine der ältesten Städte Japans; und Sapporo, die größte Stadt auf Hokkaido.

Testen Sie Ihre Pilotenfähigkeiten am Flughafen Ōmura (RJFU) in einer Starkwind-Herausforderung, am Flughafen Rishiri (RJER) in einer berühmten Herausforderung und am Flughafen Sado (RJSD) in einer berühmten Herausforderung.

Besuchen Sie Japans berühmteste Berge auf der Buschtour vom Fuji zum Yōtei.

Unternehmen Sie im Rahmen des Spotlight-Events einen Entdeckungsflug rund um den Makuhari Messekomplex am Rande der Bucht von Tokio.

Welt-Update 20: Japan für den Flugsimulator 2024 enthält außerdem eine Tiefflug-Herausforderung auf der Insel Tsushima und eine Rallye-Herausforderung im Setonaikai-Nationalpark.

Welt-Update 20: Japan ist für alle Besitzer des Microsoft Flugsimulators KOSTENLOS. Stellen Sie sicher, dass Ihr Simulator auf die neueste Version aktualisiert ist (1.39.9.0 für MSFS 2020 / 1.5.27.0 für MSFS 2024 / 1.5.27.0 für MSFS 2024 auf Windows-PCs – Steam ab 25.09.2025), laden Sie Welt-Update 20 herunter und erobern Sie Japan!