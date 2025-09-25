MSFS veröffentlicht Local Legend 22: NAMC YS-11

Fliegen Sie mit dem einzigen Verkehrsflugzeug der Nachkriegszeit, das vollständig in Japan entwickelt und hergestellt wurde!

Der Aufstieg eines innovativen, leistungsstarken Turboprop-Triebwerks

Die YS-11 ist ein Regionalflugzeug mit zwei Turboprop-Triebwerken, das vom japanischen Luftfahrtkonsortium Nihon Aircraft Manufacturing Corporation (NAMC) entwickelt und produziert wurde. Die Geschichte der YS-11 begann Mitte der 1950er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die japanische Regierung förderte die Entwicklung eines vollständig von japanischen Unternehmen entwickelten Verkehrsflugzeugs und löste damit den Aufstieg einer inländischen kommerziellen Luft- und Raumfahrtindustrie aus. Im Mai 1957 schlossen sich mehrere große Industrieunternehmen zur Nihon Aircraft Manufacturing Corporation zusammen, und die Ingenieure begannen 1959 mit der Arbeit an der späteren YS-11.

Das Design der YS-11 umfasst einen tiefliegenden Hauptflügel, eine Druckkabine und ein einziehbares Bugfahrwerk. NAMC entwickelte zwei statische Testflugzeuge und zwei flugfähige Prototypen, von denen der erste am 30. August 1962 seinen Jungfernflug absolvierte. Nach mehreren Verbesserungen vor der Produktion erhielt die YS-11 am 9. September 1965 die Flugzulassung.

Ein zuverlässiges und langlebiges Arbeitstier

NAMC fertigte von 1962 bis 1974 in mehreren Versionen 182 YS-11-Flugzeuge. Das Flugzeug diente jahrzehntelang sowohl zivilen als auch militärischen Nutzern weltweit, und einige Exemplare sind noch heute in begrenztem Umfang im Einsatz. Die von zwei Piloten gesteuerte YS-11 beförderte bis zu 64 Passagiere, 4,5 Tonnen Fracht oder eine Kombination aus beidem.

Das Flugzeug erwies sich schnell als robust, stabil, effizient und zuverlässig. Dank seiner leistungsstarken Triebwerke und der aerodynamisch effizienten Flügelkonstruktion eignete sich die YS-11 hervorragend für Kurzstreckenflüge. Fluggesellschaften aus Dutzenden von Ländern setzten die YS-11 sowohl für Passagier- als auch für Frachtflüge ein. Die Streitkräfte Japans und Griechenlands nutzten das Modell für allgemeine Lufttransport-, Überwachungs- und elektronische Kampfführungseinsätze.

Die YS-11 ist 26,4 Meter lang, 8,8 Meter hoch und hat eine Flügelspannweite von 32 Metern. Angetrieben wird sie von zwei flügelmontierten Rolls-Royce Dart Mk.542-12K Turboprop-Triebwerken mit jeweils bis zu 3.060 PS. Jedes Triebwerk treibt einen vierblättrigen, voll reversiblen Dowty Rotol-Propeller mit konstanter Drehzahl an. Die YS-11 hat eine maximale Reichweite von 2.387 Kilometern, eine Dienstgipfelhöhe von 6.000 Metern über dem Meeresspiegel und eine maximale Steigrate von 375 Metern pro Minute. Es startet mit einer Rollstrecke von 1100 Metern und landet in 665 Metern Höhe. Es erreicht eine Überziehgeschwindigkeit von 149 km/h, eine Reisegeschwindigkeit von 473 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 545 km/h.

Der Microsoft Flight Simulator NAMC YS-11

Der Microsoft Flight Simulator NAMC YS-11 ist bereit für Spieler, die die Welt des MSFS erkunden möchten. Er ist sowohl für Microsoft Flight Simulator 2020 als auch für Microsoft Flight Simulator 2024 verfügbar. Er ist in zwei Varianten erhältlich: Passagier- und VIP-Charter. Jede Variante ist in den folgenden Lackierungen erhältlich: Weiß, Weiß, Grau und Blau, Rot, Gelb und Blau gestreift, Marinegrau, Rot, Weiß und Blau gestreift und Rot, Blau und Schwarz gestreift. Das Flugzeug ist ab sofort in den In-Sim-Marktplätzen für 19,99 USD erhältlich. Es ist auch als 7-Tage-Miete für 9,99 USD, 3-Tage-Miete für 6,99 USD oder als 1-tägige kostenlose Testversion erhältlich.

Der Himmel ruft!