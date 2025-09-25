MM Simulations kündigt Frankfurt Hahn für MSFS an

MM Simulations hat auf Discord mt wenigen Worten und nur zwei Bildern die Entwicklung des Frankfurt Hahn Airport (EDFH) in Rheinland-Pfalz angekündigt:

Neuer Flughafen in Planung!

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass der Flughafen Frankfurt-Hahn (EDFH) nun offiziell für MSFS geplant ist!

Sehen Sie sich die ersten Einblicke in den Tower an (innen und außen) 👀

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Ihnen ein detailliertes und immersives Erlebnis zu bieten – die Veröffentlichung erfolgt in Kürze!

Frankfurt-Hahn ist ein kleinerer Flughafen in der Nähe von Frankfurt und dient hauptsächlich als Low-Cost-Flughafen zum deutschen Wirtschaftszentrum. Er liegt jedoch recht weit von der Stadt entfernt, etwa 120 Kilometer. Im Jahr 2001, als Ryanair den Betrieb von diesem Flughafen aufnahm, wurde er von Hahn Airport in Frankfurt-Hahn umbenannt, was bei vielen Kontroversen auslöste, insbesondere aufgrund der Entfernung, da dies als irreführende Werbung angesehen wurde. Derzeit wird der Flughafen hauptsächlich von Ryanair und Wizzair betrieben und bietet Flüge in ganz Europa an, darunter Ziele wie Sofia, Bukarest, Dublin und mehr.

MM Simulations bietet noch für 14 Tage im Autumn Sale im simMarket 40% Rabatt