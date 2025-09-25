Das auch noch… der Microsoft Flight Simulator 2024 hebt auf der PlayStation 5 ab

Mit Microsoft Flight Simulator 2024 wagt der Großvater aller Flugsimulatoren erstmals den Sprung auf die PlayStation 5 – und bringt das realistische Flugerlebnis nun endlich auch ins Wohnzimmer der PlayStation-Community. Was das für Simmer, Einsteiger und Profis gleichermaßen bedeutet, welche Features für Begeisterung sorgen und weshalb der Release auf der Sony-Konsole eine echte Zäsur für das Genre darstellt, erfahrt ihr im folgenden Überblick.

Hier die offiziele Pressemitteilung von Microsoft

Die legendäre Microsoft Flight Simulator-Reihe betritt mit ihrer neuesten Version, Microsoft Flight Simulator 2024, Neuland: Zum allerersten Mal ist der beliebte Flugsimulator auch für PlayStation 5 erhältlich. Und das mit einem Versprechen: Noch nie war die virtuelle Lüfte so realistisch und so zugänglich.

Eine Welt voller Flugmöglichkeiten

Mit über 125 hochdetaillierten Flugzeugen bietet MSFS2024 auf der PS5 die größte und vielfältigste Flotte aller Zeiten – von wendigen Ultraleichtflugzeugen über berühmte Buschflugzeuge, Helikopter und eVTOLs, bis hin zu luxuriösen Businessjets und militärischen Transportern. Dank der Leistungsfähigkeit der PS5 und PS5 Pro können die Spieler jederzeit und überall auf der Welt abheben, durchs ganze Jahr hintereinander fliegen und über 40.000 Flughäfen sowie mehr als 60.000 Helipads ansteuern. Sogar die berühmtesten Landmarks und exotischen Tierarten der sieben Kontinente warten darauf, entdeckt zu werden.

Innovative Controller-Features sorgen für noch mehr Immersion

Speziell für die PlayStation konzipiert, nutzt der Flight Simulator 2024 das vollständige Potenzial des DualSense-Controllers: Adaptive Trigger reagieren realistisch auf Untergrund- und Geschwindigkeit, Steuerbefehle laufen auf Wunsch per Gyro- oder Touch-Pad, und die Kommunikation mit dem Tower hallt stilecht aus dem Controller-Lautsprecher. Ein besonderes Highlight: Ab 2026 kann der gesamte Simulator per PS VR2 Headset erlebt werden.

Neues Karrieresystem, grenzenloser Wettbewerb und Community-Inhalte

Erstmals gibt es ein vollständig integriertes Karrieresystem, das Neueinsteigern Missionen in verschiedensten Bereichen ermöglicht – von der Luftrettung über die Brandbekämpfung bis hin zu Rallye- und Landewettbewerben gegen andere Spieler in der neuen Challenge League. Gemeinsames Fliegen mit echten Freunden und realistischer Live-Luftverkehr vervollständigen das Angebot. Die Community profitiert zudem von einem stetig wachsenden Marktplatz, auf dem neue Flugzeuge, Flughäfen und Erweiterungen zu finden sind.

Premiere für Überschallflüge

Mit dem offiziellen PS5-Release können Spieler erstmals den amerikanischen Überschalljet Boom XB-1 steuern und die Schallmauer durchbrechen. Frühbesteller dürfen sich zudem ab dem 3. Dezember auf einen verfrühten Zugang (je nach Edition) und den legendären Northrop T-38A Talon ab dem 8. Dezember freuen.

Beta-Test und Insider-Programm

Interessierte dürfen Microsoft Flight Simulator 2024 sogar noch vor Release testen: Der Beta-Test für PS5 startet in Kürze. Teilnehmer werden im Rahmen des Insider-Programms ausgewählt.

Microsoft Flight Simulator 2024 auf der PS5 zeigt eindrucksvoll, was Flugsimulation heute bieten kann – ob für neugierige Einsteiger oder alte Hasen, Aviatiktraum inklusive.