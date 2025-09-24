WINWING bringt URSA MINOR 32 Throttle Metal und 32 PAC Metal auf den Markt

WinWing hat auf Youtube das folgende Video mit einem kurzen Kommentar veröffentlicht.

September, 10:00 Uhr (UTC+8) – Weltweiter Versand in begrenzter Stückzahl verfügbar, Vorbestellungen auf regionalen Websites werden entgegengenommen.

WINWING URSA MINOR 32 Throttle Metal 126.51 Euro

WINWING 32 PAC Metal 106.74 Euro

✅ Kern, Rahmen und Rastmechanismen komplett aus Metall.

✅ Realistische Schubrasten mit sechs Positionen, realistischen Klappen und Bremsklappensteuerung.

✅ Authentische Hintergrundbeleuchtung, synchronisiert mit der Simulation, für ein immersives Erlebnis.

✅ Zwei dynamische Vibrationsmodule in jedem Schubhebel, optimiert mit dem URSA MINOR Airline Joystick für ein noch nie dagewesenes Erlebnis.

Zwei Gänge, ein Start. Offizielle Seiten folgen in Kürze.

Schub eingestellt, echt fliegen.

Bereits seit letzter Woche vorbestellbar sind die WINWING 3N PDC / 3M PDC Panels als Ergänzung zum bereits länger erhältlichen 3N PAP Mag Autopilot-Panel für Boeing 737