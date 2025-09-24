WINWING bringt URSA MINOR 32 Throttle Metal und 32 PAC Metal auf den Markt

WinWing hat auf Youtube das folgende Video mit einem kurzen Kommentar veröffentlicht.
- September, 10:00 Uhr (UTC+8) – Weltweiter Versand in begrenzter Stückzahl verfügbar, Vorbestellungen auf regionalen Websites werden entgegengenommen.
WINWING URSA MINOR 32 Throttle Metal 126.51 Euro
WINWING 32 PAC Metal 106.74 Euro
✅ Kern, Rahmen und Rastmechanismen komplett aus Metall.
✅ Realistische Schubrasten mit sechs Positionen, realistischen Klappen und Bremsklappensteuerung.
✅ Authentische Hintergrundbeleuchtung, synchronisiert mit der Simulation, für ein immersives Erlebnis.
✅ Zwei dynamische Vibrationsmodule in jedem Schubhebel, optimiert mit dem URSA MINOR Airline Joystick für ein noch nie dagewesenes Erlebnis.
Zwei Gänge, ein Start. Offizielle Seiten folgen in Kürze.
Schub eingestellt, echt fliegen.
Bereits seit letzter Woche vorbestellbar sind die WINWING 3N PDC / 3M PDC Panels als Ergänzung zum bereits länger erhältlichen 3N PAP Mag Autopilot-Panel für Boeing 737
Sieht zwar gut aus, ich kann vor den Produkten von Winwing allerdings nur warnen, da dort meines Erachtens Garantiebetrug betrieben wird. Vorsätzlich. Mein Ursa Minor Flightstick hat nach 8 Monaten den Geist aufgegeben. Garantieantrag gestellt: Nix. Man bekommt immer nur Nachrichten und Videos, was man alles versuchen soll (1000 Mal vorher schon probiert). Wenn man denen das dann schreibt und um Ersatz bzw. Umtauschlabel bittet passiert nichts. Die schicken einfach immer nur das gleiche Video und zum Teil mit (chinesischer!) Anleitung und schreiben „sorry for that…“ – und das war’s. Kein Engehen auf Garantie, nichts mehr. Egal was man schreibt. Da die nur in China sitzen, keine Chance über den Rechtsweg. Also: KAUFT LIEBER NICHTS VON WINWING.
Kann ich nur bestätigen. Finger weg.
Hab leider bisher auch nur weniger positive Erfahrung mit dem Support gemacht. Zumal ich die Verarbeitungsqualität von deren Produkten auch für eher mangelhaft halte, aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech.
Das ist natürlich sehr ärgerlich und inaktzeptabel von WinWing!
Aber was wäre aktuell die Alternative? Tausende Euro für ähnliche Produkte bei Vier-Im-Pott und Co zu kaufen?
Dann kaufe ich lieber ein zu früh kaputt gegangenes aber verhältnismäßig sehr günstiges Produkt nochmal. Solange das die Ausnahme bleibt, wähle ich für mich persönlich lieber diesen Weg. Ist immer noch ein vielfaches günstiger als die Alternative. Aber ich verstehe jeden, dem das zu viel Geld ist.
Was wäre denn eine Alternative?
Also die üblichen Garantiebedingungen in Deutschland gelten hier natürlich nicht. Außerhalb der Eu sieh tdie Welt noch etwas rustikal aus:
Ich habe z.B. Büros in Brasilien. Wenn ich da was auch immer kaufe, dann habe ich manchmal 4 Wochen Garantie, manchmal nur bis zur Ladentür…
Die Winwin Garantiebedingungen sagen 1 Jahr bei einen Defekt, den der Hersteller zu vertreten hat. Da liegt die Beweislast erstmal bei dir, dass der Defekt schon bei der Lieferung bestand.
Da du das Teil 8 Monate lang benutzt hast, fällt diese Garantie schonmal flach.
Überhaupt müsstest du die Rücksendegebühren tragen… Bei einem 60€ Artikel. Da lohnt es sich nichtmal über Garantie nachzudenken.
Bleibt Kulanz. Da haben die anscheinend keine Lust drauf.
Also: Kauf dir was, was die Gefällt. Kleinanzeigen ist voll von Thrustmaster, weil so viele Leute auf Winwing umgestiegen sind .-)
Das Risiko nehme ich gerne in Kauf wenn die Konkurrenz locker das 4 bis 8 fache kostet
Wird sofort bestellt!
Aber wahrscheinlich brechen die Server wieder mal zusammen und man braucht am ersten Tag Stunden, bis der Warenkorb bestelt werden kann…
Ich habe bislang 6 WinWing Produkte und alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie robust sind und zuverlässig funktionieren! Keine Klagen, nur Freude.
Hallo,
mit dem Support hab ich zum Glück keine Erfahrung, aber sobald das 3N PAP verfügbar war, hab ich es bestellt. 2 Tage später hatte ich das Paket in der Hand. Angeschlossen, software installiert uns sofort lief es mit der PMDG 737-800. Die Qualität ist hervorragend. Sieht super aus, besonders die Beleuchtung. Ich bin begeistert. Hoffentlich hält das Panel und ich muss nicht den Support bemühen.
Die Pille mit der „Garantie“ muss man leider schlucken! Ich hatte zuvor deutlich teurere Hardware, die übelst schlecht supported war, was Treiber anbelangt und einen Defekt den ich mal an dem MCP hatte, musste ich auch selbst bezahlen und das hat mich quasi zwei Winwing MCP gekostet.
Ich habe bereits vieles von Winwing und bisher erfreulicherweise noch keinen Defekt. Man kauft den Kram ja im Verhältnis super billig ein, sollte ihn sanft behandeln und hoffen, dass nichts kaputt geht 😉