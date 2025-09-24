Well done: Wellcamp… Toowoomba Wellcamp Airport

Australien ist nach wie vor im Fokus von Designern – mit Ausnahme von Drzewiecki Design und Fly Tampa überwiegend von heimischen Labels wie AUScene. AUScene hat in der zweiten Septemberwoche den Airport Toowoomba Wellcamp für MSFS 2020 und MSFS 2024 veröffentlicht. Fliegen wir hin…

Realität

Der Airport [wellcamp.com.au] mit den IATA- und ICAO-Kennungen WTB und YBWW liegt etwa 130 Kilometer westlich von Brisbane im australischen Bundesstaat Queensland. Die namensgebende Stadt Toowoomba mit rund 150.000 Einwohnern befindet sich rund 15 Kilometer östlich. Geld verdient die Region insbesondere mit Kohleabbau und Gasförderung.

Nach dem Flughafen von Brisbane, der 1998 eröffnet wurde, ist Wellcamp der erste echte „Greenfield Airport“ Australiens: Errichtet auf einer zuvor unbebauten Fläche, musste beim Bau kaum Rücksicht auf bestehende Infrastruktur genommen werden.

Gebaut wurde der Platz von der in der Region bekannten Unternehmerfamilie Wagner mit ihrer Wagner Corporation (www.wagner.com.au), die unter anderem Steinbrüche sowie Betonherstellung und -transporte betreibt.

Die Asphalt-Runway 12/30 misst 2.975 x 45 Meter, ist allerdings nicht mit Anflugbefeuerungen ausgestattet, besitzt aber jeweils beidseitig Precision Approach Path Indicators (PAPI) mit drei Grad Anflugwinkel. Auch große Flugzeuge bis zur Größe einer 747-8 können hier landen. Parallel entstand neben der Bahn das Passagierterminal, eröffnet im November 2014.

Seit 2019 ist die Qantas Group Pilot Training Academy (www.qantas.com/au/en/about-us/our-company/pilot-academy.html) vor Ort aktiv. Kurz danach folgte Flight Training Adelaide (FTA, www.flyfta.com) für die Ausbildung künftiger Pilotinnen und Piloten. Beide Institutionen nutzen einen gemeinsamen Apron und passende Bauten im Nordwesten des Flughafens.

Anflüge erfolgen wahlweise nach Sicht (VFR) oder RNP. Die nächste terrestrische Navigationshilfe ist das Doppler-VOR/DME OAKEY OK (112,90 MHz, TACAN Kanal 76) sowie das NDB OAKEY OK (254 kHz) auf dem nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt Oakey, etwa 20 Kilometer nördlich von Wellcamp. Die Luftstraße Y24 führt südlich am Flughafen vorbei.

Aktuell ist der Flughafen ausschließlich über den „Toowoomba Bypass“ zu erreichen. Es besteht der Plan, ihn künftig an die „Inland Rail“ (inlandrail.com.au), also die Normalspur-Fernbahn zwischen Brisbane und Melbourne, anzuschließen.

Liniendienste werden angeboten von Qantas (www.qantas.com) nach Sydney und Regional Express (www.rex.com.au) nach Brisbane, Charleville, Quilpie, Windorah, Birdsville, Bedourie, Boulia, Thargomindah, St. George, Cunnamulla und Mount Isa. Von 2016 bis zum 10. Juni 2025 flog Cathay Pacific wöchentlich mit einer 747-400F bzw. 747-8F für Frachtflüge nach Hong Kong. Dieser Service wird mittlerweile ab Brisbane fortgeführt.

Laut Betreiber Wagner Corporation wurden für 2023 folgende Werte an Airservices Australia (www.airservicesaustralia.com) gemeldet:

Passagiere: 65.272

65.272 Frachttonnage: 1.525

1.525 Flugbewegungen: 1.834

Informationen

Weitere Infos: [Wikipedia – Toowoomba Wellcamp Airport](https://en.wikipedia.org/wiki/Toowoomba_Wellcamp_Airport)

Simulation

Der Airport lässt sich als Add-on für MSFS 2020 und MSFS 2024 für ca. 23 Euro erwerben.

Zum Produkt bei simMarket; https://secure.simmarket.com/auscene-1-toowoomba-wellcamp-ybww-msfs2024-(de_20368).phtml

Nach dem Kauf entpackt sich der Download (3,2 GB) auf 4,4 GB Installationsgröße.

Beim Anflug fällt die gelungene Einbettung in das trockene Umland auf. Viel Spektakuläres gibt die Umgebung nicht her, aber alles Umgesetzte überzeugt: Das Terminal ist außen sehr detailliert dargestellt (Innenausstattung fehlt), auch das Innere des Hangars der beiden Flugschulen wird wiedergegeben.

Profil für GSX Pro

AUScene stellt kostenfrei ein GSX Pro-Profil zur Verfügung:

[GSX-Profil bei AUScene](https://auscenes.com/collections/freeware/products/gsx-profile-toowoomba-wellcamp-ybww-msfs)

Performance

Wie zu erwarten ist die Performance, unabhängig vom gewählten Flugzeugtyp, stets hervorragend.

Fazit

Erneut ein gelungener Auftritt von AUScene! Besonders für Simulationsfans aus „Down Under“ ist Wellcamp spannend, aber auch internationale virtuelle Pilotinnen und Piloten dürfen zufrieden sein. Der Preis von rund 23 Euro ist zwar für einen recht kleinen Flughafen hoch angesetzt, doch für regionale Airports fällt der Absatz deutlich niedriger aus als bei internationalen Drehkreuzen – die Preisgestaltung ist also nachvollziehbar.

Bert Groner

FS Reviews

September 2025

Down Under-Karte

Eine aktuelle Karte mit den wichtigsten Airports und Anbietern in Australien:

Flugnavigationskarten