iniBuilds A300-600R für Microsoft Flight Simulator 2024 Premium v1.0.5 veröffentlicht

mattY schreibt im Inibuilds Forum:
Version 1.0.5 des iniBuilds A300-600R Airliner Premium für Microsoft Flight Simulator 2024 wurde veröffentlicht. Dieses Update behebt zahlreiche Probleme, darunter Ruckler bei der Beleuchtung, der Laderaumanimation und der TCAS-Anzeige. Außerdem stellt es den Standby-Kompass wieder her und fügt LIDO-Karten hinzu. Mehrere kleinere Fehler und visuelle Störungen wurden für einen reibungsloseren Betrieb behoben.
Dieses Update kann über den iniManager heruntergeladen werden. ( simMarket Kunden bekommen die neue Version über die Updatefunktion der simMarket App).
v1.0.5
Behoben – Ruckeln und Einfrieren beim Einschalten von Leuchtfeuern oder Blitzlichtern (mehrere Benutzerberichte)
Behoben – CWS und CMD gleichzeitig aktiv
Behoben – Einschränkungsmodus standardmäßig aktiviert
Behoben – DH-Taste auf der FO-Seite reagiert nicht, wenn sie angeklickt wird
Behoben – TCAS STBY ECAM sollte erscheinen, wenn der Transponder auf XPDR eingestellt ist
Behoben – Blauer Pfeil wird auf gekrümmtem Pfad gezeichnet, auch wenn die Option für gekrümmten Pfad deaktiviert ist
Behoben – TOD wird unabhängig von den Einstellungen basierend auf gekrümmtem Pfad gezeichnet
Behoben – Höhenschnittpunkt wird auf gekrümmtem Pfad statt auf geradem Pfad angezeigt
Behoben – Alle EFB-Checklisten wurden als „Vor dem Flug“ kategorisiert
Behoben – Blitzlichter funktionieren nicht wie vorgesehen
Behoben – Wolken dringen durch das virtuelle Cockpit
Behoben – Ton der FLEX TEMP-Taste fehlt
Behoben – Tippfehler in den Standby-Kompassbeschriftungen
Behoben – Kein Spritzer der Innenraumbeleuchtung in der Kabine (Pax GE)
Behoben – Navigationslichter zu groß
Behoben – Landehöhenanzeige nachts halbdunkel
Behoben – Landehöhe flackert
Behoben – Falsche Winddateneingabereihenfolge auf der DES-Vorhersageseite
Behoben – DES-Vorhersagewinde werden nicht korrekt importiert
Behoben – INIT B-Seite: ALTN- und FINAL-Kraftstoffwerte können während des Betankens nicht bearbeitet werden
Behoben – Fehlende Bodenroll- und Schubumkehrgeräusche
Behoben – Höhenruder in vollständig ausgefahrener Position feststeckend
Behoben – Landelichtartefakte unter den Tragflächen sichtbar
Behoben – Schwebende Lichtkugel auf der Hauptdeck-Ladung
Behoben – Probleme mit Animation und Logik der Laderaumtür
Behoben – V2 niedriger berechnet als Vls
Behoben – Fehlendes Copilotenmodell im Cockpit (GE Pax)
Behoben – Standby-Kompassbeleuchtung fehlt
Behoben – Einzelner Signalton für Master-Caution stoppt nach Feuertest
Behoben – CPT TERR-Geländeanzeige wird falsch dargestellt (durchgehend grün)
Behoben – Vertikale Führungssymbole zeichnen vom Kurs ab
Behoben – Karten A/C Symbol zeigt nicht in Flugrichtung
Behoben – DME-Auflösung zu niedrig
Behoben – Fehlender Tooltip für Standby-Kompass
Behoben – Fehlender Tooltip für die Ein-/Ausblendschalter am Steuerhorn von Kapitän und FO
Behoben – Kartenseite aktualisiert Abflug-/Zielflughäfen nach SB-Eingabe nicht
Behoben – TCAS zeigt INOP-Status an
Hinzugefügt – LIDO-Karten
Hinzugefügt – Option zum Deaktivieren von „Triebwerkabdeckungen standardmäßig aktiviert“ für Kalt- und Dunkelstarts
Hinzugefügt – Funktionsfähiger Standby-Kompass