iniBuilds A300-600R für Microsoft Flight Simulator 2024 Premium v1.0.5 veröffentlicht

Version 1.0.5 des iniBuilds A300-600R Airliner Premium für Microsoft Flight Simulator 2024 wurde veröffentlicht. Dieses Update behebt zahlreiche Probleme, darunter Ruckler bei der Beleuchtung, der Laderaumanimation und der TCAS-Anzeige. Außerdem stellt es den Standby-Kompass wieder her und fügt LIDO-Karten hinzu. Mehrere kleinere Fehler und visuelle Störungen wurden für einen reibungsloseren Betrieb behoben.

Dieses Update kann über den iniManager heruntergeladen werden. ( simMarket Kunden bekommen die neue Version über die Updatefunktion der simMarket App).

v1.0.5

Behoben – Ruckeln und Einfrieren beim Einschalten von Leuchtfeuern oder Blitzlichtern (mehrere Benutzerberichte)

Behoben – CWS und CMD gleichzeitig aktiv

Behoben – Einschränkungsmodus standardmäßig aktiviert

Behoben – DH-Taste auf der FO-Seite reagiert nicht, wenn sie angeklickt wird

Behoben – TCAS STBY ECAM sollte erscheinen, wenn der Transponder auf XPDR eingestellt ist

Behoben – Blauer Pfeil wird auf gekrümmtem Pfad gezeichnet, auch wenn die Option für gekrümmten Pfad deaktiviert ist

Behoben – TOD wird unabhängig von den Einstellungen basierend auf gekrümmtem Pfad gezeichnet

Behoben – Höhenschnittpunkt wird auf gekrümmtem Pfad statt auf geradem Pfad angezeigt

Behoben – Alle EFB-Checklisten wurden als „Vor dem Flug“ kategorisiert

Behoben – Blitzlichter funktionieren nicht wie vorgesehen

Behoben – Wolken dringen durch das virtuelle Cockpit

Behoben – Ton der FLEX TEMP-Taste fehlt

Behoben – Tippfehler in den Standby-Kompassbeschriftungen

Behoben – Kein Spritzer der Innenraumbeleuchtung in der Kabine (Pax GE)

Behoben – Navigationslichter zu groß

Behoben – Landehöhenanzeige nachts halbdunkel

Behoben – Landehöhe flackert

Behoben – Falsche Winddateneingabereihenfolge auf der DES-Vorhersageseite

Behoben – DES-Vorhersagewinde werden nicht korrekt importiert

Behoben – INIT B-Seite: ALTN- und FINAL-Kraftstoffwerte können während des Betankens nicht bearbeitet werden

Behoben – Fehlende Bodenroll- und Schubumkehrgeräusche

Behoben – Höhenruder in vollständig ausgefahrener Position feststeckend

Behoben – Landelichtartefakte unter den Tragflächen sichtbar

Behoben – Schwebende Lichtkugel auf der Hauptdeck-Ladung

Behoben – Probleme mit Animation und Logik der Laderaumtür

Behoben – V2 niedriger berechnet als Vls

Behoben – Fehlendes Copilotenmodell im Cockpit (GE Pax)

Behoben – Standby-Kompassbeleuchtung fehlt

Behoben – Einzelner Signalton für Master-Caution stoppt nach Feuertest

Behoben – CPT TERR-Geländeanzeige wird falsch dargestellt (durchgehend grün)

Behoben – Vertikale Führungssymbole zeichnen vom Kurs ab

Behoben – Karten A/C Symbol zeigt nicht in Flugrichtung

Behoben – DME-Auflösung zu niedrig

Behoben – Fehlender Tooltip für Standby-Kompass

Behoben – Fehlender Tooltip für die Ein-/Ausblendschalter am Steuerhorn von Kapitän und FO

Behoben – Kartenseite aktualisiert Abflug-/Zielflughäfen nach SB-Eingabe nicht

Behoben – TCAS zeigt INOP-Status an

Hinzugefügt – LIDO-Karten

Hinzugefügt – Option zum Deaktivieren von „Triebwerkabdeckungen standardmäßig aktiviert“ für Kalt- und Dunkelstarts

Hinzugefügt – Funktionsfähiger Standby-Kompass