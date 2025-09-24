Facebook-f Youtube Instagram Discord

Aeroplane Heaven kündigt die de Havilland Mosquito für den Microsoft Flight Simulator an

Nur eine Woche nach der Ankündigung der North American B-25J Mitchell gibt Aeroplane Heaven auf Facebook das nächste Projekt bekannt:

Mit nur einem Satz: We seem to have a mosquito problem. und einigen Screenshots wird die de Havilland Mosquito angekündigt. Bilder von Aussen gibt es bisher keine.

Die Mosquito war eines der vielseitigsten Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs. Sie diente als schneller Bomber, Nachtjäger, Aufklärungsflugzeug und sogar als Pfadfinder für schwere Bomberangriffe.

