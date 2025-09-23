FSS Status Quo Q3-2025

FSS gibt im Newsblog einen aktuellen Überblick über den Entwicklungsstand der Boeing 727-100, Super27, E-Jets und der Tecnam Flugzeuge:

Wir halten euch auf dem Laufenden!

Nach der Sommerpause sind wir wieder voll im Einsatz und arbeiten an verschiedenen Fronten. Heute möchten wir euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren.

Super27

Unsere Erweiterung für die Basisvarianten der 727 steht kurz vor der Veröffentlichung. Wir haben bereits zwei Blogbeiträge veröffentlicht, die detailliert auf die visuellen Updates und Systemänderungen eingehen. Das Highlight: das EFIS mit brandneuem Autopiloten, VNAV-Modus, RNAV-Anflügen und vielem mehr.

Achtung! Streamer sollten es bereits ausprobieren. Die Dokumentation ist bereits verfügbar.

Kurze Erinnerung:

Es handelt sich um eine Erweiterung. Die Basisversion (Passagier- oder Frachterversion oder beides) wird benötigt.

Das EFIS mit dem neuen Autopiloten funktioniert nur mit dem GNS-XLS, ist aber optional.

Das digitale VSI mit TCAS kann auch in der Basisvariante der 727 verwendet werden, sofern die Super27 installiert ist.

727-100

Es ist offiziell: Wir arbeiten an der 727-100-Variante. Geplant ist, sowohl eine reine Fracht- als auch eine reine Passagierversion anzubieten. Cabriomodelle sind derzeit nicht geplant, aber wir denken auch an eine Super27-Erweiterung. Details dazu folgen später – zunächst müssen wir das Flugzeug in die Simulation integrieren.

E-Jets-Serie

Die Closed Beta läuft seit einiger Zeit mit unserer ersten Testergruppe, und wir möchten uns zunächst ganz herzlich bei euch bedanken. Es ist nicht immer einfach, zwischen einem fehlerhaften Autopiloten und zufälligen WASM-Abstürzen die Ruhe zu bewahren und trotzdem alles korrekt zu melden. Aber ihr macht einen tollen Job, und dank eurer Bemühungen konnten wir bereits viele Probleme beheben.

Wir arbeiten uns Schritt für Schritt durch die Fehlerberichte. Inzwischen haben wir die größten und kritischsten Probleme identifiziert. Dazu gehören:

Die seitliche Flugroute überspringt oft Wegpunkte und schneidet Kurven ab.

Die vertikale Flugroute fällt manchmal auf 0 und wieder hoch.

Der Autothrottle oszilliert bei steilen Steigflügen.

Die Flight Director-Sequenz beim Start ist nicht immer zuverlässig.

Die Leistungsvorhersage (Treibstoff, Zeit usw.) ist weiterhin nicht vertrauenswürdig.

Um euch einen kleinen Einblick zu geben, haben wir zwei gemeldete Fehler ausgewählt, die nun behoben sind. Beide betrafen die Routenführung beim Abflug. Zuvor war die Routing-Logik chaotisch und unzuverlässig – jetzt funktioniert sie endlich wie sie soll. Beachten Sie jedoch, dass die Screenshots noch weitere Fehler zeigen, die noch nicht behoben sind. Im Moment konzentrieren wir uns voll und ganz auf die laterale und vertikale Führung.

Navigraph-Integration

Derzeit arbeiten wir auch an der Integration der Navigraph-Navigationsdaten in die neue MCDU. Dies erwies sich als überraschend langwierig und komplex, was die Fehlerbehebung leider verlangsamte. Dennoch ist es ein wichtiger Schritt, da viele Fehlerberichte auf fehlerhafte MSFS-Navigationsdaten zurückzuführen sind. Sobald Navigraph integriert ist, sollten diese Probleme automatisch behoben sein.

VNAV-Autopilot

Wie Sie sehen, berechnen wir bereits vertikale Flugprofile. Vor einiger Zeit haben wir auch damit begonnen, den Autopiloten so zu konfigurieren, dass er diesen Profilen folgt. Die E-Jets verfügen über mehrere VNAV-Modi, die wir nach und nach integriert haben. RNAV-Anflüge, steile Steigflüge und Sinkflüge können bereits vor dem Start-/Landeanflug (TOD) bewältigt werden. Der Autopilot folgt dem von der MCDU generierten Pfad – auch wenn dieser falsch ist. Und ja, nicht wenige Testanflüge endeten damit, dass das Flugzeug vor der Landebahn im Boden versank.

Deshalb ist die VNAV-Funktion in der geschlossenen Betaversion noch nicht aktiv. Wir möchten keine zusätzliche Frustration verursachen.

Und nur um zu beweisen, dass die Screenshots keine Photoshop-Fälschungen sind – hier sind ein paar Aufnahmen mit aktiver VNAV-Nutzung.

Warum du (noch) nichts verpasst

Es gibt noch viele gute Gründe, warum wir die aktuelle Closed Beta noch nicht als öffentliches Experimental-Build veröffentlicht haben. Es wird noch etwas dauern, bis wir soweit sind … aber hey, Weihnachten steht vor der Tür. Hoffentlich hat der Weihnachtsmann etwas Schönes für dich.

Tecnam Aircrafts

Auch für Propellerflugzeug-Fans haben wir Neuigkeiten. Wir arbeiten derzeit an aktualisierten Versionen, die nativ für FS24 veröffentlicht werden.

P2006T

Verbessertes 3D-Modell und neue Texturen

Verbesserte Flugdynamik

Neuer FS24 EFB

Nativer FS24 Walkaround

P2012

Verbesserte Sounds

Neuer FS24 EFB

Nativer FS24 Walkaround

Wir können noch kein genaues Veröffentlichungsfenster festlegen, da der Fortschritt auch von anderen Projekten abhängt.

Eines ist jedoch sicher: Freut euch schon jetzt darauf!