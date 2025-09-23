Facebook-f Youtube Instagram Discord

Nächstes Fenix BFU Update veröffentlicht

Aamir schreibt im Fenix Discord:

2.4.0.2357

Avionik und Systeme

  • Fehlerhafte Wetter-API (EFB und AOC WX) behoben.
  • Fehlerhaftes Einfügen von Längen- und Breitengrad-Wegpunkten bei (0, 0) behoben.
  • Höhenverstellung bei Triebwerkausfall behoben.
  • Verschiedene Formatierungsprobleme mit dem A/C-Status behoben.
  • Fehler beim Öffnen bestimmter Ladelisten behoben.
  • Konsolen-/Bodenbeleuchtung nicht an die richtige Stromquelle angeschlossen.

Grafik und Sound

  • [2024] LOD-Probleme mit Fahrwerk behoben.
  • [2024] Isoliertes Problem mit einem Blumentopf behoben, das bei B&Q-Mitarbeitern Besorgnis auslöste.
  • [2024] Durch den Rumpf durchscheinendes Flügellicht behoben.
  • [2024] Fehlende obere Abdeckung der Kabinenseitenwand im hinteren Teil aller Kabinen behoben.
  • [2024] Detailkarte des Kompasspanels nicht mit den umgebenden Panels übereinstimmend behoben.
  • [2024] Zu dunkle Fahrwerksstreben behoben.
  • [2020] Tankpanel sichtbar, obwohl es nicht sichtbar sein sollte.
  • [2024] DCDU leuchtete beim Drehen. Aus.
  • Behoben: Bewachte CB-Funkgeräte wurden nicht gesperrt.
  • Behoben: Nicht übereinstimmende Reflektivität der Headsets im Cockpit.
  • Behoben: Clipping der Fensterrollos.
  • Behoben: Toilettenanzeige zeigt FAULT statt OCCPDF an.
  • Behoben: Lese- und PED-Bodenbeleuchtung, die in die Kabine dringt.
  • Behoben: Flackernde Heckjalousien und Loch in der linken Heckjalousie.

