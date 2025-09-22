PreFlight360: Neues Trainingstool für X-Plane

PreFlight360 ist seit Kurzem im simMarket für X-Plane 11 und 12 erhältlich und soll virtuelle Pilotinnen und Piloten besser denn je auf den nächsten Flug vorbereiten. Ich habe mir das neue Produkt angesehen und berichte euch über Features, Konzept und meinen Ersteindruck als aktiver Simulator-Fan.

Übersicht: Was ist PreFlight360?

PreFlight360 versteht sich als multifunktionales Trainings-Tool und virtueller Lehrraum für X-Plane. Es kombiniert ein modernes Interface mit vielen Lehr- und Lerninhalten rund ums Fliegen, und will das Preflight-Training revolutionieren. Statt verschiedener Einzellösungen packt der Entwickler Flightsimer Enthusiast alles in ein Produkt: Briefing, Checklisten, Verfahrenstraining und verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen für viele Flugzeuge. Und das alles mit direkter Integration in X-Plane.

Features im Überblick

Virtuelles Klassenzimmer : Komplexe Themen werden einfach erklärt, inklusive Grafiken und Animationen.

: Komplexe Themen werden einfach erklärt, inklusive Grafiken und Animationen. Intelligente Checklisten : Für viele gängige X-Plane-Flugzeuge integriert, mit smarten Tipps und Warnhinweisen, um Fehler zu vermeiden.

: Für viele gängige X-Plane-Flugzeuge integriert, mit smarten Tipps und Warnhinweisen, um Fehler zu vermeiden. Verfahrenstraining (Normal und Notfall): Von Cold&Dark bis Landing, inklusive Erklärung der Hintergründe – auch schwierige Situationen werden nachvollziehbar.

(Normal und Notfall): Von Cold&Dark bis Landing, inklusive Erklärung der Hintergründe – auch schwierige Situationen werden nachvollziehbar. Kompatibilität : Volle Unterstützung für X-Plane 11 und 12, Integration in verschiedene Flugzeug-Add-ons.

: Volle Unterstützung für X-Plane 11 und 12, Integration in verschiedene Flugzeug-Add-ons. Anpassbare Oberfläche : Das Cockpit wird nicht zugebaut, PreFlight360 lässt sich komfortabel ein- und ausblenden, die Tutorials können individuell durchlaufen werden.

: Das Cockpit wird nicht zugebaut, PreFlight360 lässt sich komfortabel ein- und ausblenden, die Tutorials können individuell durchlaufen werden. Lernfortschritt speichern: Eigene Trainingseinheiten mit Statistik und Fortschrittsanzeige werden gespeichert.

Für wen eignet sich PreFlight360?

Ich sehe PreFlight360 klar als Empfehlung für alle, die sich in komplexere Flugverfahren einarbeiten – egal ob Sim-Neuling oder echter Flugschüler. Besonders praktisch: Auch erfahrene Nutzer profitieren, um spezifische Systeme oder neue Add-ons schneller zu verstehen oder ihre Abläufe aufzufrischen.

Erster Eindruck und Fazit

Mein erster Testlauf mit PreFlight360 verlief reibungslos: Die Benutzeroberfläche wirkt aufgeräumt, das Tool ist schnell installiert und belastet X-Plane kaum. Besonders gut gefallen mir die klaren Anweisungen und wie Fehler vermieden werden können. Alles in allem präsentiert sich das PreFlight360 als ein umfassendes und modernes Tool für alle Simmer, die einen Schritt weitergehen wollen.

Wer seiner Flugvorbereitung das gewisse Extra geben will, sollte sich PreFlight360 aus dem simMarket einmal genauer anschauen. Ein frisches Konzept mit viel Potenzial für Training, Spaß und Sicherheit über den Wolken!