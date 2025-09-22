Isländische MSFS2020-Szenerien von REDWING SIM: Fünf neue Flughäfen auf simMarket

Als passionierter Flugsimulator-Fan freue ich mich immer, wenn neue, detailreiche Szenerie-Add-ons erscheinen – besonders, wenn sie entlegene und faszinierende Regionen der Erde zum Leben erwecken. Genau das bietet die neueste Veröffentlichung des Entwicklers REDWING SIM: Fünf sorgfältig modellierte Flughäfen in Island, die jetzt auf simMarket verfügbar sind. In diesem Artikel stelle ich dir jede Szenerie mit ihren Besonderheiten vor und gebe spannende Einblicke in die jeweiligen realen Orte.

Blönduós liegt im Norden Islands, direkt an der Ringstraße, die einmal um die Insel führt. Die reale Location ist bekannt für ihre Mischung aus Moorlandschaften, Flussauen und Blicken auf das Hochland. Der kleine Flughafen dient hauptsächlich der allgemeinen Luftfahrt. Die Umsetzung von REDWING SIM überzeugt mit realistischen Gebäuden, der Landebahn und der Umgebung, die die abgelegene Weite Nordislands wunderbar einfängt.

Fun Fact: Die Stadt Blönduós ist auch berühmt für das Textilzentrum Islands und überzeugt mit typisch isländischem Flair.

Dieser winzige Flughafen im abgelegenen Westen Islands befindet sich in der Region Strandir, die als eine der abgeschiedensten der Insel gilt. Der Ort Norðurfjörður gilt als Startpunkt für spektakuläre Touren in die Westfjorde. Die Szenerie von REDWING SIM holt das Flair der steilen Klippen und des wilden Atlantiks ins Cockpit.

Besonders spannend: Die Gegend ist kaum besiedelt, bietet aber einen Thermalpools direkt am Meer, in die sich nur vereinzelt Abenteuerlustige verirren. Die Landebahn hier ist wirklich eine Herausforderung!

Willkommen in Sauðárkrókur, dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum der Region Skagafjörður. Hier lebt die Pferdekultur: Islandpferde haben in dieser Gegend einen ganz besonderen Platz. Der Flughafen wird von Regionalflugzeugen bedient und ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Norden. Die Details des Terminals und der Rollwege in der Szenerie zeigen die besondere Pflege, die REDWING SIM in seine Projekte steckt.

Hintergrund: Sauðárkrókur ist bekannt für seine Nähe zu historischen Orten, zudem finden regelmäßig Pferdeshows und -turniere statt.

Whalewatching-Fans kennen Húsavík als Hotspot zum Beobachten von Walen und Delfinen. Die Stadt im Nordosten Islands hat sich mit ihren bunten Häusern und dem faszinierenden Hafen einen Namen gemacht. Der Flughafen liegt nördlich der Stadt und bildet das Tor zur Region. Die Umsetzung der Umgebung mit den grünen Hügeln und dem glasklaren Meer in MSFS2020 wirkt authentisch und lädt zu Erkundungsflügen ein.

Tipp: Ein Besuch lohnt sich nicht nur im Simulator, sondern auch in der Realität – die Chancen, hier Wale zu sehen, sind wirklich groß.

Hornafjörður Airport liegt im Südosten und ist das Tor zu einem der beeindruckendsten Naturschauspiele Europas: dem Vatnajökull-Gletscher. Die Kleinstadt Höfn liegt an einer weitläufigen Bucht, in deren Nähe der Flughafen Besucher zu abenteuerlichen Rundflügen oder Erkundungen der Gletscherregion einlädt. Die Umsetzung im Sim überzeugt durch die charakteristische Küstenlinie, die markanten Hangargebäude und nicht zuletzt die majestätische Szenerie.

Geheimtipp: Höfn ist berühmt für ihre Hummersuppe – ein Grund mehr für einen Abstecher, selbst wenn es nur virtuell ist!

Fazit

Mit diesen neuen Add-ons von REDWING SIM wird das Fliegen in Island abwechslungsreich, authentisch und atmosphärisch. Die detailgetreue Umsetzung kleiner Flughäfen, eingebettet in wilde und abgelegene Landschaften, bietet nicht nur für Bush-Piloten, sondern für alle Simfans spannende neue Abenteuer. Meine Vorfreude auf viele Flüge durch Islands windige Weiten ist jedenfalls geweckt.