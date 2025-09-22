Inibuilds kündigt Cape Town International für MSFS 2024 an

Im Inibuilds-Forum wurde der Cape Town International Airport (LCLK) in Südafrika für den MSFS 2024 angekündigt. Der Preis soll 14.99 Pfund + MwSt. betragen, einen Releasetermin gibt es noch nicht.
Willkommen am Cape Town International Airport (FACT) – von Grund auf neu entwickelt für den Microsoft Flight Simulator 2024!
Fliegen Sie zu einem der atemberaubendsten Reiseziele Afrikas, umgeben von einem maßgeschneiderten 12M-DEM-Gelände, das den Tafelberg und die Kap-Halbinsel wie nie zuvor zum Leben erweckt. Als Südafrikas wichtigstes internationales Drehkreuz verbindet Cape Town International geschäftigen Betrieb mit einer Weltklasse-Landschaft – jetzt originalgetreu nachgebildet für den MSFS 2024.
Entdecken Sie Kapstadt wie nie zuvor
Von den markanten, im 12M-DEM-Modell gerenderten Hängen des Tafelbergs bis hin zu den legendären Seilbahnen, die auf den Gipfel führen – jedes Detail der Region Kapstadt wurde für den Microsoft Flight Simulator 2024 neu interpretiert. Erkunden Sie die geschäftigen Terminals von FACT, rollen Sie über die maßgeschneiderten Rollfelder und genießen Sie den spektakulären Landeanflug mit beispielloser Genauigkeit.
Features:
- Handgefertigte Bodentexturen mit präzisen, maßgeschneiderten Texturen (Start- und Landebahnen, Rollfelder, Wege, Straßen)
- Lebensechte Nachbildung des Flughafengeländes mit individuellen Bodenaufklebern, Wegweisern, Vegetation, Parkschranken und mehr
- Präzise modellierte und positionierte dynamische Flughafenbeleuchtung
- Hochdetaillierte Modelle aller Flughafengebäude, -objekte und der Umgebung
- Aktuelles Flughafenlayout, das den aktuellen, realen Standort widerspiegelt
- Offizielles GSX-Profil im Szenerieordner enthalten
- Optimierung des Detaillierungsgrades (LOD) für jedes Modell für bestmögliche Leistung
- Nutzung der neuesten MSFS SDK-Funktionen für optimale Optimierung und Leistung
- Benutzerdefinierte statische Flugzeuge
- Vollständige iniManager-Kompatibilität zur Konfiguration Ihrer Szenerie für optimale Leistung auf Ihrem System
- Maßgeschneiderte Taxibeschilderung wie in der realen Welt
- Scharfes 12-m-DEM für den Tafelberg für ein verbessertes Erlebnis aus der Nähe und Ferne
- Benutzerdefinierte modellierte Tafelberg-Seilbahn inklusive Gebäuden und animierter Seilbahn
- Vollständig modelliertes Tafelberg-Café mit Hubschrauberlandeplatz (FACM)