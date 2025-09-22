ToLiss kündigt Veröffentlichungstermin fürA320ceo für X-Plane an

Nach der Ankündigung auf der FlightSimExpo 2025 hat ToLiss Simulation Solutions am letzten Freitag den Veröffentlichungstermin im Forum bekanntgegeben:

Es ist Zeit für eine neue ToLiss-Veröffentlichungsankündigung!

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass das neue A320Ceo-Add-on am kommenden Freitag, dem 26. September 2025, veröffentlicht wird!

Das A320Ceo wird als Add-on zum A320Neo-Basispaket für 29,95 $ erhältlich sein. Um es klarzustellen: Das A320Neo-Basispaket wird vorausgesetzt.

Wir werden in Kürze Vorabversionen an eure Lieblings-Streamer und -Rezensenten versenden, um euch einen umfassenden Einblick in die Zukunft zu geben.

Viel Spaß!

Das für das Add-On erforderliche A320Neo-Basispaket gibt es im simMarket.