Facebook-f Youtube Instagram Discord

ToLiss kündigt Veröffentlichungstermin fürA320ceo für X-Plane an

Nach der Ankündigung auf der FlightSimExpo 2025 hat ToLiss Simulation Solutions am letzten Freitag den Veröffentlichungstermin im Forum bekanntgegeben:

Es ist Zeit für eine neue ToLiss-Veröffentlichungsankündigung!

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass das neue A320Ceo-Add-on am kommenden Freitag, dem 26. September 2025, veröffentlicht wird!

Das A320Ceo wird als Add-on zum A320Neo-Basispaket für 29,95 $ erhältlich sein. Um es klarzustellen: Das A320Neo-Basispaket wird vorausgesetzt.

Wir werden in Kürze Vorabversionen an eure Lieblings-Streamer und -Rezensenten versenden, um euch einen umfassenden Einblick in die Zukunft zu geben.

Viel Spaß!

Das für das Add-On erforderliche A320Neo-Basispaket gibt es im simMarket.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Bodo
Bodo
30 Minuten zuvor

Ich besitze den A320Neo. Was mich ärgert ist, dass das hintere letzte Kabinenfenster fehlt bzw. in den Optionen nicht aktiviert werden kann. Im paintkit ist es in der Rasterdarstellung vorhanden. Warum es im object-file nicht berücksichtigt wurde, erschließt sich mir nicht.
Die Triebwerke beim Außenmodell sind genauso grottig, wie bei FF. Ich habe die LEAP mit dem freeware-Mod ersetzt.

Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Das könnte dich auch interessieren

1
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x