Neues AzurPoly Rafale Development Update MSFS

AzurPoly schreibt auf Facebook:

[RAFALE] Entwicklungsupdate

Wir möchten euch einen Einblick in den Entwicklungsfortschritt unserer Rafale – offiziell lizenziert von Dassault Aviation – geben.

Wie bereits erwähnt, liegt der Großteil der verbleibenden Arbeit im Bau der einzigartigen Systeme und Displays des Flugzeugs. Diese sind sehr spezifisch für die Rafale und müssen komplett neu entwickelt werden.

Andererseits haben wir seit dem letzten Update große Fortschritte bei der Modellierung und Texturierung des Cockpits gemacht. Einige Bereiche sind noch unvollendet, aber da wir noch keine Screenshots vom Innenraum veröffentlicht haben, dachten wir, dies wäre der richtige Zeitpunkt, den aktuellen Stand zu zeigen. Bedenken Sie, dass sich bis zur endgültigen Veröffentlichung noch einige Details ändern können.

Was das Außenmodell betrifft, sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Von Anfang an war es unser Ziel, einen einheitlichen Detaillierungsgrad über die gesamte Flugzeugzelle hinweg beizubehalten. Das war bereits bei der Jaguar unser Ziel, aber dieses Mal haben wir den Detaillierungsgrad insgesamt noch weiter gesteigert.

Aus Entwicklersicht war MSFS 2024 anfangs zwar eine echte Herausforderung, doch mittlerweile zeigt sich, dass die Plattform in allen Bereichen deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Besonders hervorzuheben ist die modulare Architektur, die es uns ermöglicht, deutlich detailliertere 3D-Modelle zu verwenden und gleichzeitig eine bessere Optimierung zu erreichen. Für Spieler bedeutet das sowohl verbesserte Grafik als auch Leistung – das Beste aus beiden Welten.

Wir hören jedoch auf die Community, und die Idee einer Portierung auf MSFS 2020 ist weiterhin im Gespräch.

Die Arbeit an einem so legendären Flugzeug ist für das gesamte Team eine unglaubliche Erfahrung, und wir können es kaum erwarten, bald noch mehr davon mit Ihnen zu teilen.

Offizielles Lizenzprodukt – DASSAULT Aviation.