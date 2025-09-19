MSFS 18 September 2025 Development Update

Die Entwicklung von Sim Update 4 für Microsoft Flight Simulator 2024 geht weiter. Heute haben wir eine neue Vorabversion (1.6.7.0) für alle Spieler des laufenden öffentlichen Betatests veröffentlicht. Die Versionshinweise finden Sie unter dem folgenden Link. Wenn Sie an der Beta teilnehmen möchten, finden Sie hier Anweisungen für alle Plattformen (PC-MS Store, PC-Steam und Xbox Series X|S).

Versionshinweise zu Sim Update 4 Beta (1.6.7.0) – 18. September 2025

Wie immer laden wir alle Beta-Teilnehmer ein, an unseren Forumsumfragen teilzunehmen. Ihre Fehlerberichte und Ihr Feedback sind für uns unglaublich wertvoll, da unser Team daran arbeitet, SU4 zu verbessern und das Beste daraus zu machen.

Ob Sie an der SU4-Beta teilnehmen oder nicht: Wenn Sie den Entwicklern helfen möchten, die Text- und Sprachqualität im Karrieremodus von MSFS 2024 zu verbessern, führen wir derzeit eine Webumfrage durch, in der Sie Feedback zu diesem Aspekt der Simulation abgeben können. Wir freuen uns über alle, die sich die Zeit nehmen, die Umfrage unter diesem Link auszufüllen! Besonders freuen wir uns über Feedback zu anderen Sprachen als Englisch.

Anfang dieser Woche kam es zu einem vorübergehenden Ausfall des Live-Wetterdienstes, der sowohl den Microsoft Flight Simulator (2020) als auch den Microsoft Flight Simulator 2024 beeinträchtigte. Dieses Problem wurde inzwischen behoben, und das Live-Wetter in beiden Simulatoren funktioniert wieder normal. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während unsere Teams an der Behebung des Problems gearbeitet haben.

– MSFS-Team

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: