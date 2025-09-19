iniBuilds kündigt Impulse 100 „Pocket Rocket“für MSFS an

MattY schreibt im Inibuilds-Forum:

Hallo!

Wir freuen uns, heute die bald erscheinende Impulse 100 „Pocket Rocket“ für den Microsoft Flight Simulator bekannt zu geben! Entwickelt von einem talentierten und erfahrenen Team aus der Flugsimulations-Community und veröffentlicht von iniBuilds, bringt dieses Flugzeug unglaubliche Geschwindigkeit, agiles Handling und ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes Design in Ihren Hangar!

Die Pocket Rocket macht ihrem Namen alle Ehre: klein, aber leistungsstark. Mit perfekt abgestimmter Flugdynamik, immersiven Systemen und der unglaublichen Leistung ihres Allison 250-C20R-Turbinentriebwerks bietet dieses Flugzeug ein ebenso aufregendes wie lohnendes Flugerlebnis.

Flugzeugfunktionen:

Hochdetailliertes 3D-Modell mit 4K-PBR-Texturen und sechs individuellen Lackierungen (jede mit einzigartigem Interieur)

Vollständige Animationen, darunter: Fahrwerksflexibilität Heckradsystem Öffnbare Kabinenhaube Flugsteuerknüppel

MSFS-Regen- und Vereisungseffekte für ein immersives Flugerlebnis unter allen Bedingungen

Realistisches Beleuchtungspaket, darunter Nachtbeleuchtung, Außeneffekte und stimmungsvolles Innenraumlicht

Abgaswärme- und Triebwerksraucheffekte für noch mehr Realismus

Präzises Flugmodell, optimiert für hohe Leistung und reaktionsschnelles Handling

Authentische Triebwerkssimulation des Allison 250-C20R mit: Realistischem ITT-Peak beim Startvorgang Heißstart- und Ausfallbedingungen Drehmoment- und Übertemperaturverhalten

Benutzerdefinierte Systemsimulationen, darunter: Kabinenheizung mit Temperaturinitialisierung Sauerstoffsystem Ausfälle des Fahrtmessers unter bestimmten Bedingungen

Voll funktionsfähige Leistungsschalter mit interaktiven Animationen und Logik

Umfassende, präzise modelliert Elektro- und Kraftstoffsysteme

WT G1000 NXi-Integration mit Systemseiten, Anzeigen und Triebwerksüberwachung

Detaillierte Checklisten Für ein vollständiges Eintauchen in die Bedienung

Die Impulse 100 ist ein wirklich unterhaltsames kleines Flugzeug. Sie ist schnell, reaktionsschnell und voller Details – von der maßgeschneiderten Turbinentriebwerkssimulation und den funktionierenden Leistungsschaltern bis hin zu den Licht- und Raucheffekten und all den kleinen Animationen, die sie zum Leben erwecken.

Sie können die Impulse 100 „Pocket Rocket“ in Kürze im iniBuilds Store kaufen.