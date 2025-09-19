Facebook-f Youtube Instagram Discord

iniBuilds kündigt Impulse 100 „Pocket Rocket“für MSFS an

MattY schreibt im Inibuilds-Forum:

Hallo!

Wir freuen uns, heute die bald erscheinende Impulse 100 „Pocket Rocket“ für den Microsoft Flight Simulator bekannt zu geben! Entwickelt von einem talentierten und erfahrenen Team aus der Flugsimulations-Community und veröffentlicht von iniBuilds, bringt dieses Flugzeug unglaubliche Geschwindigkeit, agiles Handling und ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes Design in Ihren Hangar!

Die Pocket Rocket macht ihrem Namen alle Ehre: klein, aber leistungsstark. Mit perfekt abgestimmter Flugdynamik, immersiven Systemen und der unglaublichen Leistung ihres Allison 250-C20R-Turbinentriebwerks bietet dieses Flugzeug ein ebenso aufregendes wie lohnendes Flugerlebnis.

Flugzeugfunktionen:

  • Hochdetailliertes 3D-Modell mit 4K-PBR-Texturen und sechs individuellen Lackierungen (jede mit einzigartigem Interieur)
  • Vollständige Animationen, darunter:
    • Fahrwerksflexibilität
    • Heckradsystem
    • Öffnbare Kabinenhaube
    • Flugsteuerknüppel
  • MSFS-Regen- und Vereisungseffekte für ein immersives Flugerlebnis unter allen Bedingungen
  • Realistisches Beleuchtungspaket, darunter Nachtbeleuchtung, Außeneffekte und stimmungsvolles Innenraumlicht
  • Abgaswärme- und Triebwerksraucheffekte für noch mehr Realismus
  • Präzises Flugmodell, optimiert für hohe Leistung und reaktionsschnelles Handling
  • Authentische Triebwerkssimulation des Allison 250-C20R mit:
    • Realistischem ITT-Peak beim Startvorgang
    • Heißstart- und Ausfallbedingungen
    • Drehmoment- und Übertemperaturverhalten
  • Benutzerdefinierte Systemsimulationen, darunter:
    • Kabinenheizung mit Temperaturinitialisierung
    • Sauerstoffsystem
    • Ausfälle des Fahrtmessers unter bestimmten Bedingungen
  • Voll funktionsfähige Leistungsschalter mit interaktiven Animationen und Logik
  • Umfassende, präzise modelliert Elektro- und Kraftstoffsysteme
  • WT G1000 NXi-Integration mit Systemseiten, Anzeigen und Triebwerksüberwachung
  • Detaillierte Checklisten Für ein vollständiges Eintauchen in die Bedienung

Die Impulse 100 ist ein wirklich unterhaltsames kleines Flugzeug. Sie ist schnell, reaktionsschnell und voller Details – von der maßgeschneiderten Turbinentriebwerkssimulation und den funktionierenden Leistungsschaltern bis hin zu den Licht- und Raucheffekten und all den kleinen Animationen, die sie zum Leben erwecken.

Sie können die Impulse 100 „Pocket Rocket“ in Kürze im iniBuilds Store kaufen.

