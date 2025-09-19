iniBuilds kündigt Impulse 100 „Pocket Rocket“für MSFS an

MattY schreibt im Inibuilds-Forum:
Hallo!
Wir freuen uns, heute die bald erscheinende Impulse 100 „Pocket Rocket“ für den Microsoft Flight Simulator bekannt zu geben! Entwickelt von einem talentierten und erfahrenen Team aus der Flugsimulations-Community und veröffentlicht von iniBuilds, bringt dieses Flugzeug unglaubliche Geschwindigkeit, agiles Handling und ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes Design in Ihren Hangar!
Die Pocket Rocket macht ihrem Namen alle Ehre: klein, aber leistungsstark. Mit perfekt abgestimmter Flugdynamik, immersiven Systemen und der unglaublichen Leistung ihres Allison 250-C20R-Turbinentriebwerks bietet dieses Flugzeug ein ebenso aufregendes wie lohnendes Flugerlebnis.
Flugzeugfunktionen:
- Hochdetailliertes 3D-Modell mit 4K-PBR-Texturen und sechs individuellen Lackierungen (jede mit einzigartigem Interieur)
- Vollständige Animationen, darunter:
- Fahrwerksflexibilität
- Heckradsystem
- Öffnbare Kabinenhaube
- Flugsteuerknüppel
- MSFS-Regen- und Vereisungseffekte für ein immersives Flugerlebnis unter allen Bedingungen
- Realistisches Beleuchtungspaket, darunter Nachtbeleuchtung, Außeneffekte und stimmungsvolles Innenraumlicht
- Abgaswärme- und Triebwerksraucheffekte für noch mehr Realismus
- Präzises Flugmodell, optimiert für hohe Leistung und reaktionsschnelles Handling
- Authentische Triebwerkssimulation des Allison 250-C20R mit:
- Realistischem ITT-Peak beim Startvorgang
- Heißstart- und Ausfallbedingungen
- Drehmoment- und Übertemperaturverhalten
- Benutzerdefinierte Systemsimulationen, darunter:
- Kabinenheizung mit Temperaturinitialisierung
- Sauerstoffsystem
- Ausfälle des Fahrtmessers unter bestimmten Bedingungen
- Voll funktionsfähige Leistungsschalter mit interaktiven Animationen und Logik
- Umfassende, präzise modelliert Elektro- und Kraftstoffsysteme
- WT G1000 NXi-Integration mit Systemseiten, Anzeigen und Triebwerksüberwachung
- Detaillierte Checklisten Für ein vollständiges Eintauchen in die Bedienung
Die Impulse 100 ist ein wirklich unterhaltsames kleines Flugzeug. Sie ist schnell, reaktionsschnell und voller Details – von der maßgeschneiderten Turbinentriebwerkssimulation und den funktionierenden Leistungsschaltern bis hin zu den Licht- und Raucheffekten und all den kleinen Animationen, die sie zum Leben erwecken.
Sie können die Impulse 100 „Pocket Rocket“ in Kürze im iniBuilds Store kaufen.