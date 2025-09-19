Carenado Cessna 172 im MSFS 2024 Marktplatz erschienen

Nur drei Tage nach dem ersten Screenshot auf Facebook ist die Cessna 172 in der Ursprungsausführung bereits im MSFS 2024 Marktplatz erhältlich.

Die C172 führt Sie zurück zu den Anfängen – der allerersten Generation eines der beliebtesten Flugzeuge der Luftfahrtgeschichte. Schlicht, zuverlässig und charaktervoll – dieses klassische Hochdecker-Design wurde sorgfältig nachgebildet, um den Charme und den Geist seiner ursprünglichen Ära einzufangen.

Bekannt für ihr fehlerverzeihendes Handling und ihre robuste Konstruktion, wurde die 172 schnell zum Tor zum Himmel für Tausende von Piloten weltweit. Ihre angenehme Flugdynamik und zeitlose Linienführung haben ihr einen besonderen Platz in der allgemeinen Luftfahrt eingebracht, wo sie bis heute schöne Erinnerungen weckt.

Im Inneren vereint das Flugzeug die Schlichtheit seiner Zeit mit sorgfältig integrierter moderner Avionik. Das macht es für heutige Piloten vielseitiger und bewahrt gleichzeitig die Magie und Authentizität des ursprünglichen Flugerlebnisses. Jedes Detail wurde entwickelt, um Simulatorpiloten sowohl in die Nostalgie der Vergangenheit als auch in die Praktikabilität der Gegenwart eintauchen zu lassen.

Angetrieben von einem 145-PS-Motor erreicht die 172 eine Reisegeschwindigkeit von rund 105 Knoten und bietet eine Reichweite von über 485 Seemeilen. Mit vier Sitzplätzen und zuverlässiger Leistung verkörpert sie die perfekte Balance aus Ausdauer, Effizienz und Zugänglichkeit, die dieses Flugzeug zu einem echten Klassiker gemacht hat.

Ausstattung