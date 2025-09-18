Pizzagalli – Außergewöhnliche Flugzeuge für X-Plane im Überblick

Wer ist Pizzagalli?

Pizzagalli ist ein kreativer Entwickler, dessen Herz für außergewöhnliche und selten simulierte Flugzeuge im X-Plane Flugsimulator schlägt. Hier findest du experimentelle Prototypen, seltene Militärjets und innovative Fluggeräte, die es außerhalb dieser Werkstatt kaum zu sehen gibt. Die Flugzeuge sind einfach zu bedienen, schnell einsatzbereit und überraschen mit technischer Kreativität. Die Produkte werden über verschiedene Plattformen wie SimMarket angeboten und sind für X-Plane 11 und 12 erhältlich.

Produktübersicht

Der Northrop Grumman P-30 ist ein innovatives Konzept, das sich von bestehenden Projekten abhebt. Seine Tragflächen sind nach vorn gerichtet – ein Design, das aufgrund der auftretenden enormen Kräfte im Überschallflug jahrzehntelang als kaum umsetzbar galt.

Erst durch moderne Verbundwerkstoffe wurde ein solches Vorhaben realistisch. Inspiriert von der Grumman X-29, die von 1984 bis 1991 zu Testzwecken gebaut und geflogen wurde, verwirklicht Pizzagalli die Idee nach über 40 Jahren neu. Obwohl die X-29 damals ein Erfolg war, ist bis heute unklar, warum das Flugzeug aufgegeben wurde. Diese Historie spiegelt sich direkt im Namen Northrop Grumman P-30 wider. Auch die russische Su-47 griff dieses Konzept, allerdings erst 1997, auf – sie wurde ebenfalls nicht in Serie gefertigt.

Als echtes Highlight kann der P-30 im Simulator senkrecht starten und bietet mittels schwenkbarer Schubdüsen faszinierende Möglichkeiten für Experimentierfreudige.

Die Sukhoi Su-33 (russisch: Сухой Су-33, NATO-Name: Flanker-D) ist ein doppelsitziger, trägergestützter Luftüberlegenheitsjäger für alle Wetterlagen, konzipiert von Sukhoi und gefertigt bei der Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association. Die Su-33 ist eine Weiterentwicklung der Su-27 (ursprünglich als Su-27K bezeichnet) und verfügt über ein verstärktes Fahrwerk, klappbare Flügel sowie größere Tragflächen mit Canards – alles optimiert für den Betrieb auf Flugzeugträgern.

Für mehr Auftrieb sorgen die vergrößerten Flächen und stärkeren Triebwerke. Sie besitzt zudem ein Doppelnasenrad und eine Vorrichtung für Luftbetankung. Ihren ersten Einsatz hatte die Su-33 1995 an Bord der Admiral Kusnezow, die offizielle Indienststellung folgte 1998. Ursprünglich wurden nach dem Zerfall der Sowjetunion nur 24 Stück gebaut, Verkaufsversuche an China und Indien blieben erfolglos. Mittlerweile soll die Su-33 durch die MiG-29K ersetzt werden, sobald ihre Einsatzzeit abläuft.

Im Simulator glänzt sie mit detailverliebtem 3D-Modell, realistischer Träger-Performance und einzigartigem Fluggefühl.

Die F-15 Eagle ist seit Jahrzehnten ein Symbol der US-Luftwaffe, bekannt für ihr markantes Design und ihre kompromisslose Performance. Die Simulation von Pizzagalli bietet ein detailliertes, animiertes Cockpit, ausgefeilte Systeme und das authentische Gefühl des Überschallflugs.

Wer sich für schnelle Manöver, packende Jet-Action und die klassische Silhouette begeistert, findet mit diesem Add-on genau das Richtige.

Der AW-609 Tiltrotor bringt die spannenden Möglichkeiten eines Kipprotors ins Spiel: Mit nach vorn oder oben schwenkbaren Rotoren vereint er die Senkrechtstartfähigkeiten eines Helikopters mit der Geschwindigkeit eines Propellerflugzeugs.

Die Umstellung zwischen Flug- und Schwebemodus macht besonders viel Spaß, wobei das Handling durchaus eine kleine Herausforderung darstellt. Perfekt für Pilotinnen und Piloten, die mal etwas anderes erleben wollen.

Die MV-22 Osprey V4 ist ein modernes militärisches Kipprotorflugzeug, das Senkrechtstart wie ein Hubschrauber ermöglicht und zugleich hohe Reisegeschwindigkeiten wie ein Turboprop bietet. Diese aktuelle Version bietet ein komplett neu entwickeltes Cockpit, erweiterte Systeme und noch realistischere Flugeigenschaften.

Nutzer können zwischen klassischem und modernem Cockpit wählen und kommen so in den vollen Genuss des komplexen Wechsels von Hubschrauber- zu Flugzeugmodus – die perfekte Wahl für alle, die technische Herausforderungen suchen.

Dieses Paket verbindet die F-15 Eagle (USA) und die Su-33 (Russland) – direkte Ost-West-Kontrahenten, beide aufwendig simuliert und ideal für packende virtuelle Dogfights. Wer Lust auf strategische Flugvergleiche und actiongeladene Duelle hat, trifft mit diesem Bundle garantiert ins Schwarze.

Fazit

Pizzagalli steht für außergewöhnlichen Flugspaß, mit einer Modellpalette von ausgefallenen Prototypen über Trägerjets bis zu Kipprotorflugzeugen. Alle Modelle sind mit Liebe zum Detail ausgearbeitet, bereit für den schnellen Einsatz in X-Plane – ideal für Pilotinnen und Piloten, die Abwechslung und Innovation im Cockpit suchen. Egal ob Einsteiger oder Profi: Wer sich außerhalb des Simulations-Standards bewegen will, macht mit Pizzagalli garantiert nichts falsch.