Der unbekannte Umbenannte: Salerno Costa d’Amalfi – FSDG-Szenerie im MSFS

Der unbekannte Umbenannte: Salerno Costa d’Amalfi

Am 12. September 2025 hat FSDG den Flughafen Salerno für den MSFS 2020 und MSFS 2024 veröffentlicht. Machen wir uns gemeinsam auf nach Italien, in die wunderschöne Region Kampanien.

Realität

Salerno ist eine Stadt mit etwa 130.000 Einwohnern am Golf von Kampanien, der zum Tyrrhenischen Meer gehört. Der berühmte, aktive Vulkan Vesuv liegt nur 35 Kilometer entfernt und die pulsierende Stadt Neapel ist lediglich 50 Kilometer nordwestlich zu finden. Die Wirtschaftsstruktur in Salerno basiert vor allem auf Maschinenbau, Obst- und Gemüseanbau sowie der Herstellung von Textilien und Solarmodulen. Die nahe gelegene Amalfiküste zieht zahlreiche Touristen an. Im Hafen von Salerno werden jährlich über sieben Millionen Tonnen Güter aus aller Welt umgeschlagen.

Flughafen Salerno

Der Flughafen [Aeroporto di Napoli-Capodichino](https://www.aeroportodinapoli.it) mit den IATA- und ICAO-Kennungen QSR und LIRI befindet sich 12 Kilometer südöstlich vom Zentrum Salernos. Die Eröffnung fand bereits 1926 als Militärflugplatz statt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Platz militärisch genutzt wurde, erfolgte zügig die Umstellung auf den zivilen Betrieb. 1952 wurde der [Aeroclub Salerno](https://www.aeroclubsalerno.it) ins Leben gerufen, 1962 landeten John F. und Jacqueline „Jacky“ Kennedy im Zuge eines Italienaufenthalts hier.

Die Bahn 05/23 war damals lediglich 1.654 Meter lang, ausreichend für Regionalflieger und kleinere Maschinen. Erst nach der Übernahme des Flughafens durch die Betreibergesellschaft des neapolitanischen Flughafens Gesac S.p.a. im November 2019 wurde die asphaltierte Startbahn auf 2.000 mal 45 Meter verlängert, das Terminal modernisiert und erweitert.

Auf dem Vorfeld des Terminals stehen 14 Parkpositionen ohne Jetways zur Verfügung. Gegenüber, auf dem Apron für Allgemeine Luftfahrt, sind sieben weitere Abstellplätze vorhanden.

Das Doppler-VOR/DME PONTECAGNANO PTC (110,45 MHz) stellt eine Nichtpräzisionsanflughilfe dar und kann zusammen mit RNP-Verfahren genutzt werden. Ein Instrumentenlandesystem (ILS) ist nicht installiert.

Die aktuelle Pisten-Ausstattung:

Bahn Anflugbefeuerung Aufsetzzonenbefeuerung PAPI 05 HIALS – rechts/links 23 – – rechts/links

Anflüge erfolgen stets auf die 05 über den Golf von Kampanien. Bei Starts auf dieser Bahn ist nach dem Abheben eine Rechtskurve vorgeschrieben, um die nordöstlich gelegenen bis zu 1.800 Meter hohen Berge zu umgehen.

Zurzeit werden von mehreren Fluggesellschaften insgesamt 15 Ziele in Albanien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Rumänien und Spanien bedient. Laut Angaben des Betreibers an die italienische Vereinigung der nationalen Flughafenbetreiber [Assaeroporti](https://assaeroporti.com) wurden im Jahr 2024 insgesamt 175.488 Passagiere und 2,4 Tonnen Fracht auf 1.324 Flügen abgewickelt.

Erreichbar ist der Flughafen über die Staatsstraße 18 und die Autobahn E45. Eine Busverbindung in die Stadt existiert, eine Anbindung an die an der 23 vorbeiführende Bahnstrecke ist geplant. Als Entlastung für den neapolitanischen Airport dient er bei Bedarf. Dort wurden 2024 insgesamt 12.650.478 Passagiere, 9.467 Tonnen Luftfracht und 86.498 Flugbewegungen registriert.

Besonders in der Umgebung des Airports, durch die hohe Anzahl an Gewächshäusern, wird das Anfliegen bei starkem Sonnenschein zur Herausforderung: Das Sonnenlicht reflektiert auf den weißen Dächern und kann die Piloten blenden. Gut, dass es Sonnenblenden und -brillen gibt!

Am 21. Juli 2025 wurde der Name offiziell in „Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento“ geändert, um den südöstlich gelegenen Nationalpark [Cilento e Vallo di Diano](https://www.cilentoediano.it) noch stärker hervorzuheben.

Simulation

Die detailreiche Airportszenerie wird als Paket für MSFS 2020 und 2024 für 13,99 Euro angeboten. Kaufen kann man das Produkt im simMarket.

Die Downloadgröße beträgt 345 MByte, die Installation benötigt 1,1 GByte Speicherplatz. Die Szenerie fügt sich nahtlos in ihre Umgebung ein, inklusive zahlreicher Gebäude und vieler simulierten Gewächshäuser. Die sehen zwar nicht schön aus, sind aber ein typisches Bild der Region – und Gemüse schadet bekanntlich nie!

Dem realen Vorbild entsprechend gibt es nicht viel zu entdecken: Das kleine, schlichte Terminal, einige Hangars und der Kontrollturm – ein gestapeltes Bürocontainer-Gebilde – genügen ihren Zwecken. Architektonischer Prunk ist hier nicht zu finden.

Der „frische“ Ausbau des Runways ist deutlich erkennbar. Die Bauarbeiten des Jahres 2023 sind per Google Earth-Zeitraffer nachvollziehbar.

Das VOR/DME ist als 3D-Modell integriert, ebenso die übersichtliche Landseite mit Zufahrtstraße und wenigen Parkplätzen. Das Terminal ist innen möbliert, wobei davon aus Cockpits abgestellter Flugzeuge wenig sichtbar bleibt.

GSX Pro-Profil

FSDG stellt ein eigenes GSX Pro-Profil zur Verfügung, das unter diesem Link heruntergeladen werden kann: https://fsdg-online.com/media/content/GSX_Profiles/GSXprofile_LIRI.zip

Erkanntes Problem

Streng genommen handelt es sich nicht um ein gravierendes Problem, aber dennoch bemerkenswert: Die „Wig Wags“, also die paarweise angelegten gelben Warnlichter an den Übergängen der Taxiways A, B, C und E zur Piste, offiziell „Runway Guard Lights“, fehlen in der Szenerie. FSDG wurde freundlich um Nachbesserung gebeten.

Fazit

FSDG hat hier hervorragende Arbeit geleistet: Ein lange unbekannter, erst kürzlich umbenannter Regionalflughafen in einer weniger bekannten Gegend Italiens – nur wenige Kilometer von Neapel und dem Vesuv entfernt – wird für beide MSFS-Varianten zu einem äußerst fairen Preis angeboten.

Die virtuell detailreich umgesetzten Gewächshäuser machen den Anflug bei Schönwetterbedingungen aufgrund der Spiegelungen auf den weißen Dächern zu einer kleinen Herausforderung. Besonders Anflüge von Norden über den Golf von Neapel an den Inseln Ischia und Capri vorbei sowie südlich entlang der Amalfiküste machen Flüge zum Salerno Airport zu echten Erlebnissen. Eine klare Kaufempfehlung von FS Reviews!

Bert Groner

September 2025

Flugnavigationskarten

Freeware:

Über die Empresa Nazionale per l’Assistenza al Volo ([ENAV](www.enav.it/en/services/list)) lassen sich aktuelle Luftfahrtkarten erhalten. Dazu auf „AIP Enter the service“ klicken, anmelden und unter dem aktuellen Datum in Teil 3 – Aeroporti (AD) / AD2 Aeroporti Certificati den passenden Flughafen wählen. Anschließend unter „AD 2.24 CARTE AERONAUTCHE RELATIVE ALL’AEROPORTO“ die benötigten Karten als PDF herunterladen. Eine Registrierung (Sitzungsanmeldung) ist erforderlich.

Payware:

Über [Navigraph](https://navigraph.com) können Nutzer im Abo-Modell weltweite Flugnavigationsdaten und aktuelle Karten erhalten.