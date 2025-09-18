CowanSim veröffentlicht weitere V3 Updates für MSFS

CowanSim hat vier weitere MSFS Hubschrauber auf Version 3 aktualisiert. Hauptänderung ist auch hier wieder das neue SAS Autopilotsystem. Bestandskunden können die neuen Versionen (zumindest im simMarket) bereits herunterladen.
Die Changelogs sind nahezu identisch. Deshalb sind für die 500E und H125 nur die Abweichungen zu dem 206 Changelog aufgeführt.
MSFS 206B3/206L3
- G3X-Vertikaleinheiten auf G3X Touch aktualisiert
- CowanSim Advanced SAS Autopilotsystem hinzugefügt
- Handbuch für SAS Autopilotsystem zum Paket hinzugefügt
- Force Trim Release (FTR) und Unterstützung für Trimmhut hinzugefügt
- Verbesserte Schwimmer mit realistischem Auftrieb und Schwimmverhalten
- Korrigierte VR-Ladeposition (Kartenrücksetzung für korrekte Zentrierung)
- Problem mit Glas-/Fensterflackern behoben
- Türen aus Gewichtsberechnungen für simulatorübergreifende und Multiplayer-Kompatibilität entfernt (Klickpunkte zum Hinzufügen/Entfernen bleiben erhalten)
- Sim-Checkliste aktualisiert
- Gewichtspositionen für Optionen aktualisiert
- Suchscheinwerfer mit Leistungsverlust behoben
- Diverse Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen
- Für die Verwendung des PMS GTN750/650 ist ein zusätzliches Paket im Community-Ordner erforderlich.
PMS GTN650/750-Pakete finden Sie im Hauptproduktordner und unter https://pms50.com/msfs/aircrafts/
MSFS 500E
- FLT-Dateien aktualisiert
MSFS H125 (AS350B3e)
- Panelbeleuchtung repariert
- Bodenfehler des vertikalen Referenzfensters behoben