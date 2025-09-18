CowanSim veröffentlicht weitere V3 Updates für MSFS

CowanSim hat vier weitere MSFS Hubschrauber auf Version 3 aktualisiert. Hauptänderung ist auch hier wieder das neue SAS Autopilotsystem. Bestandskunden können die neuen Versionen (zumindest im simMarket) bereits herunterladen.

Die Changelogs sind nahezu identisch. Deshalb sind für die 500E und H125 nur die Abweichungen zu dem 206 Changelog aufgeführt.

G3X-Vertikaleinheiten auf G3X Touch aktualisiert

CowanSim Advanced SAS Autopilotsystem hinzugefügt

Handbuch für SAS Autopilotsystem zum Paket hinzugefügt

Force Trim Release (FTR) und Unterstützung für Trimmhut hinzugefügt

Verbesserte Schwimmer mit realistischem Auftrieb und Schwimmverhalten

Korrigierte VR-Ladeposition (Kartenrücksetzung für korrekte Zentrierung)

Problem mit Glas-/Fensterflackern behoben

Türen aus Gewichtsberechnungen für simulatorübergreifende und Multiplayer-Kompatibilität entfernt (Klickpunkte zum Hinzufügen/Entfernen bleiben erhalten)

Sim-Checkliste aktualisiert

Gewichtspositionen für Optionen aktualisiert

Suchscheinwerfer mit Leistungsverlust behoben

Diverse Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen

Für die Verwendung des PMS GTN750/650 ist ein zusätzliches Paket im Community-Ordner erforderlich.

PMS GTN650/750-Pakete finden Sie im Hauptproduktordner und unter https://pms50.com/msfs/aircrafts/

FLT-Dateien aktualisiert

