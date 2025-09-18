AirfoilLabs hat ein neues Entwicklungsupdate für die kommende 737 MAX in X-Plane 12 veröffentlicht

AirfoilLabs hat auf Facebook weitere Neuigkeiten zur kommenden Boeing 737 Max bekanntgegeben:

Hallo Piloten!

Hier ist ein fokussiertes Entwickler-Update zu unserer Airfoillabs 737 MAX 8 für X-Plane 12 – mit Fokus auf den FMS- und Pilotenanzeigen, zwei großen 3D-Cockpit-Meilensteinen und einem Einblick in unsere Arbeit am benutzerdefinierten Autopiloten/Autothrottle.

FMS & VSD

Ankunftsseite optimiert für schnellere STAR-/Übergangsauswahl und Einschränkungsprüfungen.

VSD: Ziellandebahn im Vertikalprofil, Gleitweg- und Mindesthöhentore sowie ein klareres Geländebild.

PFD / HSI

Die Anzeigen sind nahezu fertig – alle relevanten Symbole werden jetzt angezeigt, einschließlich Fehlerflaggen und -anzeigen.

Nav-Daten

Navigraph-Datenunterstützung für globale Abdeckung integriert (wir koordinieren die Validierung direkt).

Mehrere falsch gelesene Übergänge wurden für reibungsloseres Routing und Einschränkungen korrigiert.

3D-Cockpit

Achter-Overhead-Panel: Alle Animationen und Manipulatoren fertiggestellt (neues Bild/Video).

Mode Control Panel (MCP): Animationen und UI-Logik fertiggestellt; alle Zahlenfenster implementiert; benutzerdefinierte Schriftart für gestochen scharfe Anzeigen; Grundlagen für AP/A/T-Logik gelegt (neues Bild/Video).

Autopilot und Autothrottle (in Arbeit).

Wir haben mit der Entwicklung eines benutzerdefinierten AFDS und A/T begonnen. Es handelt sich um ein komplexes System. Erwarten Sie daher stetige, iterative Fortschritte bei der Entwicklung von Einsatzregeln, Captures, Reversions, Schutzmechanismen und der automatischen Landesequenzierung.

Entwicklerecke (kurzer Nerd-Beitrag)

Wir entwickeln ein AFDS im Boeing-Stil, das Roll- und Pitch-Modus-Stacks mit einem integrierten A/T und einem dreispaltigen FMA koordiniert. Zu den Zielen gehören LNAV/VNAV, LVL CHG, V/S, LOC+G/S und Zweikanal-Autolandung sowie Geschwindigkeits-/Übergeschwindigkeitsschutz und Durchstartlogik.

Wie geht es weiter?

AFDS-Modi und A/T-Schutzmechanismen erweitern/optimieren

Navigraph-Qualitätssicherung und Verfahrensanalyse weiter verfeinern

Kontinuierliche Optimierung der MCP- und Aft-Overhead-Interaktionen

Screenshots und Clips folgen – teilen Sie uns mit, was Sie als Nächstes sehen möchten.