AirfoilLabs hat ein neues Entwicklungsupdate für die kommende 737 MAX in X-Plane 12 veröffentlicht

AirfoilLabs hat auf Facebook weitere Neuigkeiten zur kommenden Boeing 737 Max bekanntgegeben:
Hallo Piloten!
Hier ist ein fokussiertes Entwickler-Update zu unserer Airfoillabs 737 MAX 8 für X-Plane 12 – mit Fokus auf den FMS- und Pilotenanzeigen, zwei großen 3D-Cockpit-Meilensteinen und einem Einblick in unsere Arbeit am benutzerdefinierten Autopiloten/Autothrottle.
FMS & VSD
Ankunftsseite optimiert für schnellere STAR-/Übergangsauswahl und Einschränkungsprüfungen.
VSD: Ziellandebahn im Vertikalprofil, Gleitweg- und Mindesthöhentore sowie ein klareres Geländebild.
PFD / HSI
Die Anzeigen sind nahezu fertig – alle relevanten Symbole werden jetzt angezeigt, einschließlich Fehlerflaggen und -anzeigen.
Nav-Daten
Navigraph-Datenunterstützung für globale Abdeckung integriert (wir koordinieren die Validierung direkt).
Mehrere falsch gelesene Übergänge wurden für reibungsloseres Routing und Einschränkungen korrigiert.
3D-Cockpit
Achter-Overhead-Panel: Alle Animationen und Manipulatoren fertiggestellt (neues Bild/Video).
Mode Control Panel (MCP): Animationen und UI-Logik fertiggestellt; alle Zahlenfenster implementiert; benutzerdefinierte Schriftart für gestochen scharfe Anzeigen; Grundlagen für AP/A/T-Logik gelegt (neues Bild/Video).
Autopilot und Autothrottle (in Arbeit).
Wir haben mit der Entwicklung eines benutzerdefinierten AFDS und A/T begonnen. Es handelt sich um ein komplexes System. Erwarten Sie daher stetige, iterative Fortschritte bei der Entwicklung von Einsatzregeln, Captures, Reversions, Schutzmechanismen und der automatischen Landesequenzierung.
Entwicklerecke (kurzer Nerd-Beitrag)
Wir entwickeln ein AFDS im Boeing-Stil, das Roll- und Pitch-Modus-Stacks mit einem integrierten A/T und einem dreispaltigen FMA koordiniert. Zu den Zielen gehören LNAV/VNAV, LVL CHG, V/S, LOC+G/S und Zweikanal-Autolandung sowie Geschwindigkeits-/Übergeschwindigkeitsschutz und Durchstartlogik.
Wie geht es weiter?
AFDS-Modi und A/T-Schutzmechanismen erweitern/optimieren
Navigraph-Qualitätssicherung und Verfahrensanalyse weiter verfeinern
Kontinuierliche Optimierung der MCP- und Aft-Overhead-Interaktionen
Screenshots und Clips folgen – teilen Sie uns mit, was Sie als Nächstes sehen möchten.