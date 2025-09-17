Drzewiecki Design zeigt Vorschaubilder des Flughafens Kattowiz für MSFS 2020/2024

Drzewiecki Design hat vor wenigen Tagen einige neue Vorschaubilder seines in der Entwicklung befindlichen Flughafens Kattowitz (EPKT) auf Instagram veröffentlicht:.

Eine weitere Woche voller Fortschritte in Kattowitz. Sowohl die großen Strukturen als auch die feinen Details fügen sich zu einer äußerst realistischen Szenerie zusammen.

Das Hauptterminal wird weiterhin intensiv modelliert. Die Innenarbeiten umfassen nun auch individuelle Informationstafeln. Ein separates Terminal A befindet sich ebenfalls im Bau und erweitert die Passagierinfrastruktur um einen weiteren wichtigen Bestandteil.

Landseitig ist das neue Hotel nun fertiggestellt, ein zusätzliches Technikgebäude ist entstanden. Auf dem gesamten Flugfeld wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Der markante Fracht-Hochlader für Großraumflugzeuge ist noch in Arbeit und bereitet das Vorfeld für den Betrieb der Boeing 777, 767 und 747 vor.

Die Beleuchtung wurde durch die Installation roter Hindernisfeuer deutlich verbessert. Fahrzeuge und Ausrüstung für den Bodendienst werden im gesamten Flughafen platziert, um Leben und Aktivität zu erzeugen. Dutzende Bürocontainer wurden fertiggestellt und verteilt, um das industrielle und logistische Flair der Servicebereiche des Flughafens einzufangen.

LOD-Optimierungen und zahlreiche kleine Korrekturen wurden ebenfalls vorgenommen, um sicherzustellen, dass die Szenerie reibungslos funktioniert, ohne an visueller Wiedergabetreue zu verlieren.

Jede Woche wird Katowice vollständiger – von den großen architektonischen Strukturen bis hin zu den kleinsten Bodendetails.