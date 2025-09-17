Carenado enthüllt nächstes Projekt – Die Cessna 172

Carenado hat gerade auf Facebook mit einem einzigen Bild das nächste Projekt für fen MSFS vorgestellt:

Das Bild zeigt die scheinbar erste Cessna 172, die schlicht „172“ genannt wurde, bevor der Name Skyhawk und die Buchstabenzusätze zum Standard wurden.

Das Teaserbild zeigt das Flugzeug im Sonnenuntergang über Ackerland, mit dem Schriftzug „Carenado 172 Oneseventytwo“. Das Bild deutet darauf hin, dass es sich um eine Nachbildung der Cessna 172 von 1956 handelt, dem ursprünglichen Dreibein-Design, mit dem die Skyhawk-Familie begann.

Die ursprüngliche 172 wurde 1956 als Weiterentwicklung der Cessna 170B eingeführt, die Carenado 2021 ebenfalls für MSFS herausbrachte. Durch den Austausch des Spornrads der 170B gegen ein Bugrad und kleine Designverbesserungen schuf Cessna das Flugzeug, das das eine Tradition von über 45.000 weltweit gebauten Flugzeugen begründete und somit zum meistproduzierten der Welt werden sollte.