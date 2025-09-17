Aeroplane Heaven kündigt die B-25J Mitchell für MSFS an

Aeroplane Heaven schreibt auf Facebook:

Auf dem Weg zu Ihnen.

Wir freuen uns, unser nächstes Tributflugzeug nach der Lancaster ankündigen zu können. Diesmal ist es eines der berühmtesten amerikanischen Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs, die B-25J Mitchell.

Das Basismodell „J“ wird durch den 8-Kanonen-Bug-„Strafer“ ergänzt.

Mehr dazu in Kürze.