MicroProse präsentiert B-17 Flying Fortress in neuem MSFS-Vorschauvideo

MicroProse hat ein neues Vorschauvideo seiner kommenden B-17 Flying Fortress für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht und bietet einen ersten Blick auf das Flugzeug im Flug. Das Filmmaterial zeigt das detaillierte Außenmodell und die Texturen sowie authentische Triebwerksgeräusche, die von einer echten B-17 aufgenommen wurden.

MicroProse gibt die Entwicklung der B-17G Flying Fortress für Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 bekannt.

Dieses Herzensprojekt wird von einem internen Team entwickelt, das sich ausschließlich diesem Projekt widmet. Experten haben das Projekt mitgestaltet, Daten gesammelt und Feedback zu diesem hochwertigen Add-on für Microsofts neuesten Simulator gegeben.

Weitere Informationen, mit der Möglichkeit sich zu einem Newsletter anzumelden, gibt es auf der offiziellen Webseite.