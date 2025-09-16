FSS Super 27 – Die Systeme im Fokus

Nachdem die FlightSimStudio AG schon in einem ersten Newsblog visuelle Details zum kommenden Super 27 Expansion Pack preisgegeben hat (wir berichten), standen nun die System der neuen Erweiterung im Fokus

TCAS

Das TCAS ist direkt in das digitale VSI integriert und wird über den Transponder gesteuert. Ein echtes Highlight: Diese Instrumentenkombination ist nicht nur für die Super27 gedacht, denn sie kann auch im Standard-727-Paket genutzt werden (einfach über das Clipboard aktivieren). Voraussetzung ist allerdings, dass das Super27-Erweiterungspaket installiert ist. Enthalten sind unter anderem Traffic Advisory, Resolution Advisory und akustische Warnungen.

Automatische Spoiler

Wer schon moderne Boeing-Flugzeuge geflogen ist, kennt den Spoiler-Arm-Modus. Die Super 27 kann dies nun auch.

Dual-DME

Auch an Fans klassischer Funknavigation wurde gedacht: Mit zwei DME-Empfängern kann man nun echte, gekoppelte Navigation fliegen. Es ist dann besonders schön, punktgenau am Ziel anzukommen und das ganz ohne Moving Map oder zusätzliche Hilfsmittel.

Ein Beispiel: Mit Carnival Air Lines geht’s von Fort Lauderdale (KFLL) nach Nassau (MYNN). Nach dem Start auf Bahn 10R folgt ein Rechtskurve, um den Anflugkurs 301 des Bimini VOR zu schneiden, dieser steht rund 50 NM entfernt auf der Insel Bimini (Bahamas). Nach dem Überflug fliegen wir weiter auf Kurs 108 hinaus.

Für den Anflug auf die ILS-Bahn 14 brauchen wir lediglich den Initial Approach Fix (IAF) MUNIE zu treffen – und hier kommt das Kreuzpeilen ins Spiel: Der zweite VOR2-Empfänger wird auf das Nassau VOR eingestellt, das direkt am Flughafen steht. Sobald DME1 etwa 95 NM und DME2 ca. 14 NM anzeigt, wissen wir: Das ist MUNIE – jetzt können wir eindrehen und das ILS aufnehmen.

EFIS Suite

Mit dem Super27-Erweiterungspaket bekommt die 727 ein massives Upgrade im Cockpit: das Rockwell Collins EFIS-86C, ein modernes elektronisches Fluginformationssystem, das über das Clipboard aktiviert werden kann. Dieses ersetzt die klassischen ADI- und HSI-Anzeigen und bringt, zusammen mit dem APS-85-Autopiloten und dem GNS-XLS-FMS, einen komplett neuen Funktionsumfang ins Flugdeck.

Das EADI (Electronic Attitude Director Indicator) zeigt nicht nur die gewohnte Lageanzeige, sondern auch Flight-Director-Kommandos, Autopilot-Modi, Abweichungen von VOR, LOC, LNAV, VNAV oder Gleitpfad sowie Entscheidungshöhen, Geschwindigkeitstrends und -markierungen: also alles, was man für präzise Anflüge und sichere Flugführung braucht.

Das EHSI (Electronic Horizontal Situation Indicator) kombiniert klassische Navigationsanzeigen mit einer modernen Kartendarstellung. Du kannst zwischen dem kompletten Kompasskreis, einem erweiterten Sektor oder dem Kartenmodus wählen, der zusätzlich Wegpunkte, Funkfeuer und deine Route anzeigt. Dazu kommen wählbare Reichweiten (bis zu 600 NM), Wind, Groundspeed, Restflugzeit, Wegpunktnamen und DME-Kennungen.

Gesteuert wird das Ganze über das Display Control Panel und das Course Heading Panel, mit denen man Kurs, Navigation, Quellen, Reichweiten und weitere Infos einstellen kann. Damit wird die 727 LNAV- und VNAV-fähig.

Autopilot

Zusammen mit dem EFIS kommt auch ein moderner Autopilot ins Spiel: der Collins APS-85 (nur in Kombination mit EFIS und GNS-XLS). Dieser bildet das neue Herzstück der Flugsteuerung in der Super27. Das Panel ist am Pedestal unter den Schubhebeln montiert und bietet Hebel für Autopilot und Yaw Damper sowie die bekannten Regler für Pitch und Turn – so kann man jederzeit manuell eingreifen.

Mit dem Turn-Knopf steuerst du die Querruder im Roll-Hold-Modus direkt, während das Pitch-Rad die Vertikalsteuerung übernimmt, egal ob Vertikalgeschwindigkeit, IAS oder Mach. So kann man die Automatik jederzeit übersteuern oder feinjustieren.

Autopilot und Yaw Damper lassen sich unabhängig voneinander aktivieren, wobei der Yaw Damper automatisch mitläuft, wenn der Autopilot eingeschaltet ist. Die Moduswahl erfolgt am Glare Shield Panel – horizontale Modi links, vertikale rechts. Fällt ein Modus aus oder erfolgt ein Go-Around, wechselt der Autopilot automatisch in einen sicheren Grundmodus: Roll-Hold seitlich, Vertikalgeschwindigkeit vertikal.

Seitlich beherrscht das APS-85 alles: von einfachem Heading Hold über NAV-Tracking bis hin zu vollautomatischen ILS-Anflügen bis CAT II. Sanfte Turns sind per Half-Bank-Modus möglich, und beim Einfangen eines ILS wird die Gleitpfadverfolgung automatisch aktiviert.

Auch vertikal ist das System auf dem neuesten Stand: Pitch-Hold, Vertikalgeschwindigkeit, programmierte Steig- und Sinkflüge, Altitude-Hold und -Select, VNAV über das FMS – alles ist möglich. Im SPEED-Modus wechselt das System automatisch zwischen IAS und Mach. Und im Go-Around-Modus wird auf Knopfdruck eine sichere Steigfluglage mit Flügeln in Waage eingeleitet.

Wann, Wie und Wo?

Hier nochmals das Wichtigste zur Super 27 Expansion zusammengefasst:

Um die Super27 nutzen zu können, benötigt ihr das Basispaket der 727.

Die Erweiterung umfasst Upgrades für Passagier- und Frachtervarianten.

Besitzt ihr beide Basisversionen, sind beide abgedeckt. Besitzt ihr nur eine, ist nur diese abgedeckt.

Die Erweiterung befindet sich momentan noch in der finalen Entwicklung, ein Preis steht noch nicht fest.

Ein Release soll laut FSS soon sein.

Den Originalpost findet ihr hier: https://flightsim-studio.com/news/super27-focus-2