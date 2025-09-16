COWS aktualisiert Diamond Flugzeuge und stellt DA40-NG für MSFS 2020/2024 vor

COWS schreibt auf Discord:

Hallo liebe Bovines! Heute ist ein spannender Tag, denn wir präsentieren euch wichtige Updates für die DA40- und DA42-Serie: Wir stellen die DA40-NG vor, präsentieren bedeutende Verbesserungen für die XLS und nehmen umfangreiche Überarbeitungen der DA42-Serie vor.

DA40-Serie:

V1.1.0 erweitert unsere DA40-Produktpalette um ein neues Mitglied: die DA40-NG! Als Ergänzung zu unserer viel gepriesenen DA40-XLS, die Anfang des Jahres auf den Markt kam, bietet sie dieselben lebensechten Details in Bildmodell, Systemen, Sound und Flugdynamik – verpackt in einem wendigen Arbeitstier, das mit dem gleichen Motor wie die DA42 läuft. Die XLS erhält ein Upgrade, das über fünf Monate an Optimierungen erforderte und ein vollständig maßgeschneidertes elektrisches System, eine breite Flugplanansicht auf dem G1000-Display und mehr umfasst.

Zusammen mit der XLS wird das ursprüngliche DA40-Produkt offiziell zur DA40-Serie.

DA42-Serie:

V1.2.2 bietet ein noch nie dagewesenes Erlebnis. Es wurde parallel zur DA40-XLS entwickelt und hat über fünf Monate gedauert. Es enthält zahlreiche Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Optimierungen. Jetzt mit einem vollständig maßgeschneiderten elektrischen System und einer breiten Flugplanansicht auf dem G1000-Display.

MSFS 2020-Kunden erhalten KOSTENLOSE Upgrades über Orbx Central! Keine Codes erforderlich, der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. Viel Spaß beim Fliegen!

Die DA40 und DA42 sind derzeit nur auf OrbX verfügbar, Marketplace Releases im MSFS 2020 und 2024 sollen folgen.

Weitere ausführliche Informationen über die Maschinen findet man auf der COWS Webseite.