SLH Sim Designs veröffentlich St. Barts Gustaf III für MSFS 20/24

Zunächsts exklusiv bei Inibuilds aber hoffentlich bald auch in anderen Shops hat SLH Sim Designs einen der anspruchsvollsten Flughäfen in der Karibik veröffentlicht, der sich in eine lange Reihe bereits erhältlicher Szenerien für MSFS 2020 und MSFS 2024 einreiht.

Erleben Sie einen der legendärsten Anflüge der Welt mit dem Flughafen St. Barthélemy (TFFJ), der für MSFS 2020 & 2024 mit atemberaubender Detailtreue handgefertigt wurde. Eingebettet in die Karibik ist diese Kurzbahn weltberühmt für ihren dramatischen Abstieg und den aufregenden Abflug über türkisfarbenem Wasser. Ob Sie eine Cessna, Twin Otter oder PC12 fliegen, jede Landung hier ist eine Herausforderung für Ihr Können – und jetzt auch eine Augenweide.