Neues Landmarken-Add-on für Rheinland Pfalz und das Saarland von FSDG MSFS20/24

FSDG hat ein neues Add-on für Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 im simMarket veröffentlicht, das sich auf die westdeutschen Bundesländer Rheinland Pfalz und das Saarland konzentriert. Dies ist das neunte Landmarks of Germany Add-On; die Serie deckt somit 15 von 16 Bundesländern ab.

Landmarks of Germany: Endlich können Sie im MSFS allein anhand von berühmten und markanten Landmarks navigieren.

Dieses Pack beinhaltet die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland – die restlichen Bundesländer sind ebenfalls bei uns erhältlich. Eine Übersicht über die enthaltenen Objekte finden Sie hier im FSDG Forum.

Diese Erweiterung fügt mehr als 700 individuelle Objekte allein in diesem Set hinzu, darunter zahlreiche Schlösser, berühmte Gebäude, Aussichtstürme, Radartürme, Wassertürme, Fernseh- und Fernmeldetürme, Kühltürme, Antennen, Solarparks, Schornsteine, Brücken,… Schalten Sie die GPS-Karte ab und verwenden Sie nur noch VFR Karten und Ihre Augen, um Deutschland von seiner schönsten Seite kennen zu lernen!