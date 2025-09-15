FlightFX Cessna Citation X erhält Update auf Version 1.37

Die exklusiv im Marketplace erhältliche Flight FX Cessna Citation X wurde auf Version 1.37 aktuallisiert.

Flight FX schreibt auf Discord:

Änderungsprotokoll für FlightFX Citation X

Allgemeine Verbesserungen

Korrektur des fehlenden Lichtsignals zur rechten Erkennung

Behebung des Ruderpinnenwackelns bei niedrigeren Bildraten

Behebung des Problems, dass Rastwerte unter 40 nach einem Neustart auf 90 zurückgesetzt wurden

Behebung fehlerhafter Geschwindigkeitszuweisungen bei einer Reiseflughöhe unter 5.000 Fuß

Behebung eines Fehlers, bei dem das FMC in bestimmten Leistungsdatenfeldern undefinierte Werte anzeigen konnte

Fügte fehlende Motorstart- und Leerlaufgeräusche hinzu

Behebung der Leerlaufschalterfunktion am Boden

Behebung von Clipping-Artefakten bei Blitz- und Navigationslichteffekten

Dieses Update konzentriert sich auf Schnellkorrekturen und einige Probleme, die uns im letzten Build aufgefallen sind. Weitere Patches mit tiefgreifenderen Systemänderungen und weiteren Tests mit unserem Team sind in Planung.

Wie immer ist Ihr Feedback wertvoll. Wir werden die Citation X weiter verfeinern und ihr das bestmögliche Erlebnis bieten.

Technischen Support und Dokumentation zur Cessna Citation X, einschließlich der neuesten Handbücher, finden Sie auf der FlightFX-Discord-Seite.

Oder besuchen Sie die FlightFX-Webseite