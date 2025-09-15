Echo 19 Cessna 172 Precision Audio Pack für MSFS 20/24 erhältlich

JETZT ERHÄLTLICH … für MSFS 2020/2024
Betreten Sie das Cockpit des legendärsten Flugzeugs der Welt – völlig neu interpretiert. Dank unseres neuen ECHOFX-Feature-Sets verwandelt dieses Soundpaket die Standard-Cessna 172 in ein detailreiches und immersives Erlebnis. Jeder Sound ist sorgfältig gestaltet und dynamisch geschichtet – er reagiert auf Ihre Umgebung, Fluggeschwindigkeit und Eingaben, damit sich das Flugzeug lebendiger, reaktionsschneller und realistischer anfühlt als je zuvor.
Immersive ECHOFX-Funktionen
Realistisches Boden- und Kabinenleben
- Schmutzwirbel-Effekte für Gras, Schotter und befestigte Flächen • Flugzeugzelle quietscht beim Parken im Wind • Treibstoffschwappen reagiert auf Bewegung und Treibstoffmenge • Sitz- und Innenraumgeräusche synchron zur Cockpitbewegung
Tiefgründig modellierte 172-Eigenschaften
- Präzise Position des N-Modell-Klappenmotors • Propellerflattern im Stillstand bei starkem Wind • Stallhorn mit Tonhöhenvariation basierend auf dem Anstellwinkel • Dynamische Windschichtung basierend auf Fluggeschwindigkeit und Anstellwinkel
Reichhaltige Außenatmosphäre
- Hörbare Luft-/Wärmetauscher- und Batterieschütz-Klicks von außerhalb des Flugzeugs • Überarbeitete Stoppgeräusche der Steuerflächen (Seitenruder, Höhenruder, Querruder)
Intelligente Steuerung
- Gyro-Sounds im Vintage-Stil über den Marker-Empfindlichkeitsschalter umschalten • Wählen Sie Ihre Klanglandschaft und personalisieren Sie Ihr Flugerlebnis
Interaktives 3D-Cockpit
- 96-kHz-Ambisonic-Aufnahmen für eine komplette 360°-Raumklangbühne • Alle Schalter, Knöpfe, Regler und Hebel sind in echtem 3D-Raum platziert • SFX-Ein-/Ausblenden des Steuerhorns und optionales Umschalten des Generatorheulens über den Lautsprecher • Für optimale Ergebnisse mit aktiviertem Raumklang
Motorverhalten, das auf Sie reagiert
- Unruhiger Lauf bei reduzierter Gemischbildung oder niedrigen Temperaturen • Die internen Triebwerksschichten ändern sich dynamisch mit der Fluggeschwindigkeit und der Flugphase
Audio der Umgebungssteuerung
- Die Regler für Kabinenluft/-heizung erzeugen realistische Luftstromgeräusche, sobald die Fluggeschwindigkeit aktiv ist
Bonusinhalte:
- 4 MSFS 2024-Lackierungen – einschließlich eines klassischen „Ruby“, USAF Academy, Echo 19 House und House Alt • 1 MSFS 2020-Lackierung – Echo 19 House (Alt)