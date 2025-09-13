Facebook-f Youtube Instagram Discord

X-Plane 12.3.0 B2 Beta verfügbar

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Discord:

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Allgemein

  • Das Ändern der Uhrzeit mit den Tasten L und K funktioniert nun wieder im manuellen Datums- und Uhrzeitmodus (XPD-17280).
  • Das Aktivieren des Steuerkreuzes führt nicht mehr zu drastischen Leistungseinbußen (XPD-17269).
  • Die verbesserte GDL-90-Ausgabe sendet nun Niederschlag, Turbulenzen, Vereisung und METARs an EFB-Apps.
  • Die Netzwerk-Benutzeroberfläche wurde korrigiert, sodass ForeFlight unter den von First-Class unterstützten GDL-90-Apps angezeigt wird.
  • Diverse Absturzbehebungen

Flugzeuge

Allgemein

  • Stotterprobleme durch den X1000 behoben (XPD-17118).
  • Dataref sim/cockpit2/engine/actuators/hardware_throttle_ratio wurde behoben, sodass es im Leerlauf -0,01 statt 0,00 zurückgab.
  • Ankünfte, die nach Aktivierung von SEC FPLN zu einem neuen Flughafen nicht verfügbar waren, wurden behoben (XPD-17295).
  • Verbesserte Handhabung von Übergeschwindigkeit und Anstellwinkelüberschreitung durch den Autopiloten (XPD-17305)
  • Ein Signal für die Luftdateninstrumente wurde hinzugefügt, wenn das Flugzeug die Schallmauer passiert.
  • Peaks Mode und Meeresspiegel wurden zur EGPWS-Geländeanzeige hinzugefügt.
  • Fehlerhafte Verkehrs-, Sturm-, Wetter- und TAWS-Karten des X1000 wurden behoben, wenn die Navigationskarte im Track-Up-Modus war.
  • Das Wetterradar zeigt im Automatikmodus unter 6000 Fuß MSL nicht mehr „Off Path“ an (XPD-17323).

Airbus A330-300

  • Verbesserter Autopilot bei der Berechnung der zulässigen Schräglage (XPD-17307).

Beechcraft King Air C90B

  • Die Höhenauswahltaste wurde korrigiert (XPD-17288).

Lancair Evolution

  • Anzeige der Tankzeit im Bildschirm „Gewicht & Balance“ wurde korrigiert (XPD-17278).

ATC

  • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Abbrechen einer Anfluganfrage den Anflugtyp sperrte und andere Anflüge wie ILS nicht mehr angefordert werden konnten (XPD-17272).
  • Abbrechen einer IFR-Flugpläne führen nicht mehr zu Desktop-Abstürzen (XPD-17291).
  • Diverse Desktop-Abstürze behoben (XPD-17320).

Grafiken

  • Gleiche Lichtflecke von SSR-Flugzeugen behoben (XPD-16783).

Landschaft

  • Ausfahrposition für Catering-Trucks korrigiert (XPD-17276).

Wetter

  • Ein Problem behoben, bei dem manuelle oder reale Wettereinstellungen nicht korrekt angewendet wurden (XPD-17268).

SDK

  • Doppelte Befehlsausgabe beim Öffnen eines Fensters behoben (XPD-17245).

Weitere Informationen gibt es im Release Blog

