MSFS 11 September 2025 Development Update

Der öffentliche Betatest für die Vorabversion von Microsoft Flight Simulator 2024 Sim Update 4 hat Anfang dieser Woche begonnen! Bisher wurden zwei Testversionen für freiwillige Tester aus der Community freigegeben. Die Versionshinweise zu diesen Versionen finden Sie hier in unseren Foren:

SU4 Beta 1.6.3.0 – 8. September 2025

SU4 Beta 1.6.5.0 – September 10, 2025

Außerdem haben wir diese Woche den Top-Rated Scenery & Landmark Sale angekündigt! Bis zum 16. September sparen Sie bis zu 60 % auf viele der von der Community am besten bewerteten Landschafts- und Wahrzeichen-Add-on-Produkte.

Und schließlich starteten gestern die National Championship Air Races in ihrem neuen Stadion in Roswell, New Mexico, in ihr erstes Jahr. Das Microsoft Flight Simulator-Team wünscht allen Mitgliedern unserer September-Familie eine Woche voller spannender Rennen, Spannung, Spaß und Freundschaft!

– MSFS-Team

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: