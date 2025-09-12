Flow Pro für MSFS 2024 ist in der Testphase!

Parallel 42 schreibt auf Facebook:

Die Wartezeit für Flow Pro-Nutzer wird immer kürzer! Flow Pro für Microsoft Flight Simulator 2024 ist offiziell in die Testphase bei Area 42 eingetreten! Während dieser Phase kann unser internes Team alle Funktionen testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für alle zur Installation bereit ist und optimale Erfahrungen bietet.

Wir können noch nicht abschätzen, wie lange diese Phase dauern wird, aber sobald wir sicher sind, dass das Produkt fertig ist, wird es veröffentlicht! Es dauert nicht mehr lange!