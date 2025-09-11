Xtreme Prototypes Learjet 25 jetzt auch für MSFS

Xtreme Prototypes hat den XTPRO GLJ Model 25 CSE MSFS 2020 im eigenen Shop für 49.99 Kanadische Dollar (ca. 31 Euro) veröffentlicht.

Das GLJ Model 25 Classic SE ist unser neues Businessjet-Add-on der Gates Learjet 20-Serie für den Microsoft Flight Simulator 2020 (kompatibel mit MSFS 2024)!

Dieser komplexe Flugzeugsimulator bietet das klassische, nachgerüstete virtuelle Cockpit des GNS 530, 14 Lackierungen, vollständige PBR-Materialien und -Texturen, hochauflösende 3D-Modelle, Hunderte von Animationen, visuellen Effekten und Soundeffekten, benutzerdefinierte Flugzeugsysteme, Unterstützung für optionale GPS-/GNS-Systeme und Radargeräte* von Drittanbietern, dynamische Innen-/Außenbeleuchtung, ein Anpassungskit und ein neues 300-seitiges Flughandbuch auf Englisch oder Französisch.

Unser neues natives Gates Learjet 25 Add-on für Microsoft Flight Simulator 2020 (kompatibel mit MSFS 2024)

Unser neues GLJ Model 25 Add-on ist ein natives MSFS-Flugzeug von Grund auf! 3D-Modelle und Animationen aus unseren Vorgängerversionen für andere Plattformen mussten für den neuen Simulator vollständig überarbeitet, modifiziert und optimiert werden. Kollisionsnetze, Okkluder und neue Detailstufen wurden den Modellen hinzugefügt, um den offiziellen Empfehlungen zu entsprechen und die Leistung im Mehrspieler- und KI-Modus zu verbessern. Die Flugzeugsysteme wurden gemäß den Anforderungen des neuen Simulators neu erstellt, und über 30.000 Zeilen Code für das Modellverhalten mussten neu geschrieben und im neuen MSFS-XML-Vorlagensystem organisiert werden. Neue PBR-Materialien und -Texturen sowie neue dynamische Lichter und visuelle Effekte wurden erstellt.

Unser Gates Learjet 25-Modell wirkte noch nie so beeindruckend wie in der visuell beeindruckenden Grafikumgebung des neuen Microsoft Flight Simulator!

Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung eines neuen Soundpakets in Audiokinetic Wwise, einer leistungsstarken Sound-Authoring-Software für Videospiele, die neue Maßstäbe im MSFS setzt. Die Erstellung interaktiver Sounds und die Implementierung einer immersiven, realistischen und präzisen Darstellung einer simulierten Umgebung mit Wwise für unser Learjet Modell 25-Add-on war eine anspruchsvolle Aufgabe, doch die Auswirkungen auf die Simulation sind bemerkenswert.

Ein Kampfflugzeug in Zivil

Die klassischen Flugzeuge der Lear Jet/Gates Learjet 20-Serie, die aufgrund ihres schlanken Designs und ihrer beeindruckenden Leistung auch „Kampfflugzeuge in Zivil“ genannt werden, waren die ersten echten Privatjets und definierten die Geschäftsluftfahrt in den 1960er und 1970er Jahren neu. Sie flogen hoch über dem Wetter und mit transsonischer Geschwindigkeit. Ihre Fähigkeiten sicherten ihnen einen Platz unter den extremsten Flugzeugen und stellten einen Rekord nach dem anderen auf. Sie sind zu Manövern fähig, die man mit anderen Zivilflugzeugen nie durchführen würde, und ihre Leistung als Geschäftsflugzeuge der allgemeinen Luftfahrt ist laut Piloten der Learjet 20-Serie selbst nach heutigen Maßstäben schlicht unerreicht!

Der Gates Learjet Modell 25D mit größerer Reichweite, von dem dieses Add-on inspiriert ist, verfügte über eine längere Kabine, mehr Sitzplätze, flexiblere Lademöglichkeiten, mehr Treibstoffkapazität und einen eleganteren, gestreckten Rumpf.

Ein einzigartiges Add-on für Ihren Hangar

Der Xtreme Prototypes GLJ Modell 25 Classic SE für MSFS ist ein Add-on der nächsten Generation, das die Vorteile der neuen und leistungsstärkeren Gaming-Computer und Grafikhardware von heute optimal nutzt. Wir haben uns größte Mühe gegeben, die nachgerüsteten Instrumententafeln, die auch heute noch im Einsatz sind, originalgetreu nachzubilden. Jede Dampfanzeige und jedes mechanische Gerät mit allen notwendigen beweglichen Teilen wurde sorgfältig modelliert und animiert. Mit Ausnahme der GNS 530- und Radarbildschirme, der ADDUs und der VFD-Displays des neuen Funkgeräts, die naturgemäß flach sind, kommen in unserem Modell keine herkömmlichen 2D-Anzeigen zum Einsatz.

Das Ergebnis ist ein einzigartiges Add-on, das Ihnen nicht nur das echte Gefühl vermittelt, ein Hochleistungsflugzeug mit moderner Avionik zu fliegen, sondern auch das Gefühl, ein solches Flugzeug zu manövrieren – zu einer Zeit, als es noch keine großen LCD-Bildschirme und leistungsstarken Computer gab und Piloten mit minimalen Ressourcen fliegen und navigieren und sich auf ihre eigene Erfahrung, Fähigkeiten und ihr Urteilsvermögen verlassen mussten.

Bei Xtreme Prototypes betrachten wir unsere Add-ons als echte Mikroflugzeugsimulatoren und nicht als bloße Spiele. Unsere Produkte erfordern lange Entwicklungs- und Testphasen durch ein engagiertes Team aus Künstlern, Technikern und Piloten. Wir achten auf jedes Detail und tun unser Bestes, um unseren Nutzern das bestmögliche Flugsimulationserlebnis im Rahmen der verfügbaren Simulationsplattformen zu bieten.

Wir sind überzeugt, dass unser GLJ Model 25 Add-on die fortschrittlichste, detaillierteste und originalgetreueste klassische Learjet-Simulation auf dem Markt ist.