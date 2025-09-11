FSS Super 27 Focus #1

FSS gibt im Newsblog weitere Details zur kommenden Boeing Super 27 bekannt:

Hallo Kapitäne,

Kaum zu glauben, aber es ist schon ein Jahr her, seit Sie unsere 727 im MSFS zum ersten Mal fliegen durften. Seitdem hat sich viel getan – aus dem jungen Wildpferd ist eine stabile, zuverlässige und funktionsreiche alte Dame geworden. Wir haben jede Menge neue Funktionen und Optionen hinzugefügt und daraus ein echtes Komplettpaket gemacht, das stundenlangen Spaß bietet – und das alles zu einem fairen Preis.

Aber das ist noch nicht alles. Wir sind zurück mit etwas Neuem: dem Super27 Expansion Pack!

Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine Erweiterung des 727-Basispakets. Wer jetzt denkt, es geht nur um stärkere Triebwerke, der wird überrascht sein.

Wir haben dem Cockpit jede Menge neue Features hinzugefügt: ein digitales VSI, TCAS, einen neuen Transponder und das größte Highlight – ein nachgerüstetes Collins EFIS mit Autopilot und VNAV.

Darüber hinaus bietet das Flugzeug weitere coole Extras wie einen High-Idle-Modus, verbesserte Flugdynamik und mehr.

Ihr seht also – das Add-on wächst ständig, und wir führen euch gerne Schritt für Schritt durch alles.

In dieser Folge konzentrieren wir uns auf die optischen Unterschiede der Super27 zum Basispaket.

Aber zunächst eine kurze Erinnerung:

Um die Super27 nutzen zu können, benötigt ihr das Basispaket der 727.

Die Erweiterung umfasst Upgrades für Passagier- und Frachtervarianten.

Besitzt ihr beide Basisversionen, sind beide abgedeckt. Besitzt ihr nur eine, ist nur diese abgedeckt.

Neue Triebwerke

Da die echte Super27 eine Nachrüstung der 727 Advanced war, mussten wir zunächst das mittlere Triebwerk auf die Version JT8D-17A aufrüsten. Dies ändert nur die Leistungseinstellungen. Der eigentliche Unterschied liegt in den Pod-Triebwerken – die JT8D-217C sind größer, deutlich leistungsstärker und überraschend leiser. Sie kennen sie aus der MD80-Serie. Die ikonischen Clamshell-Umkehrer, die auch bei der 737-200 zum Einsatz kommen, sind ein echter Hingucker.

Neue Lackierungen

Frachter- und Passagierversionen verfügen über neue Lackierungen, die alle auf echten Super27-Betreibern basieren. Gute Neuigkeiten für Lackierer: Abgesehen von den Triebwerken haben sich die Außentexturen nicht verändert. Das bedeutet, dass Sie Ihre bestehenden Lackierungen problemlos anpassen können.

Frachter

CAT

CAA

Charter America

Cougar (mit Tier)

Cougar Plain

Fedex

IFL Group

LAS Cargo

Serve Air Cargo

Kingfisher

Passagier

Airline Americas

Ansett Australia

Ansett Classic

Avensa

Carnival Airlines

Cougar (mit Tier)

Eastern

Lloyd Aero Boliviano

Nomads

Santa Barbara Airlines

Sterling

Sterling European

Sun Country

Trans World Airlines

Digitale Tankanzeigen

Mit der Super27 betreten wir das digitale Zeitalter. So wurden beispielsweise die Tankanzeigen auf dem Bordcomputer mit digitalen Anzeigen modernisiert.

VSI mit TCAS

In der modernen Welt ist TCAS unverzichtbar. Wir haben es in ein kombiniertes digitales VSI integriert, das mit MSFS-KI-Verkehr sowie Tools wie BeyondATC, VATSIM und anderen kompatibel ist. Natürlich erhalten Sie auch einen neuen Transponder mit TCAS-Modi.

Moving Map

Ein vielfach nachgefragtes Feature: die bewegliche Karte, in unserem Fall die Apollo MX20. Wir haben sie als eigenständiges Instrument hinzugefügt und können sie bei Bedarf gegen die Wetterradar-Attrappe austauschen. (Ja, wir wissen es – ein echtes Wetterradar steht auch auf der Wunschliste, und wir werden es schaffen!) Die Karte funktioniert mit allen GPS-Systemen und zeigt deren Routen an. Da das INS nicht GPS-basiert ist, werden dort keine Routen angezeigt.

Collins EFIS

Dies ist das mit Abstand größte Update: unsere brandneue EFIS-Suite, die EADI, EHSI, passende Bedienfelder und einen komplett neuen Autopiloten umfasst. Betrachten Sie sie als das fehlende Bindeglied zwischen der klassischen Navigation/dem Autopiloten der alten Schule und der modernen Avionik von heute.

Die EFIS-Suite ist optional – Sie können sie über die Zwischenablage aktivieren. Wenn Sie das traditionelle Sixpack bevorzugen, bleiben Sie dabei und genießen Sie einfach die anderen Upgrades.

Das Mode Control Panel ist für eine einfache Handhabung auf der Blende angebracht. Außerdem stehen neue Modi wie RNAV-Anflug (FGS), Steig-/Sinkflug mit vordefinierten Geschwindigkeiten und VNAV (nur Sinkflug) zur Verfügung. All dies macht das Fliegen mit der Super27 deutlich angenehmer – allerdings handelt es sich immer noch um ein Old-School-System, also erwarten Sie nicht, dass sie sich wie ein moderner Airbus verhält. Aber ehrlich gesagt, selbst eingefleischte Umsteiger könnten die 727 jetzt gerne einmal ausprobieren.

Weitere technische Details folgen in der nächsten Folge – bleiben Sie dran!