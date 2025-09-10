Jurassic World: Archipelago für MSFS 2024 veröffentlicht

Orbx hat Jurassic World: Archipelago für den MSFS 2024 veröffentlicht. An der bereits bekannten Produktbeschreibung hat sich nichts mehr geändert, aber es gibt neue Bilder und einen Releasetrailer. Insgesamt werden vier Versionen angeboten die nur aus dem Add-On, Kombinationen mit 6 Monaten Volanta Flighttracking Premium oder dem PAC750 Flugzeug oder dem Komplettpaket bestehen. Die Preise bewegen sich zwischen 24.99 und 49.99 US Dollar.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es wäre, Jurassic World zu betreten?

Jetzt ist es möglich!

Jurassic World: Archipelago wurde in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences entwickelt und lädt Sie ein, den legendären Muertes-Archipel in atemberaubender Detailliertheit zu erkunden. Dieses umfangreiche Flugsimulationserlebnis ist für den Microsoft Flight Simulator 2024 verfügbar und erweckt Jurassic World wie nie zuvor zum Leben – vollständig an seinem realen Schauplatz vor der Küste Costa Ricas nachgebildet.

Kurz vor den Ereignissen des Jurassic World-Films von Universal Pictures und Amblin Entertainment aus dem Jahr 2015 werden die Inseln zu einem Zeitpunkt eingefangen, als der Park zwar in Betrieb ist, aber nicht alles unter Kontrolle ist. Auf Isla Nublar herrscht reges Treiben: Einschienenbahnen schlängeln sich durch den Dschungel, das Innovationszentrum ragt empor und die Insel ist bereit für Gäste. Isla Sorna hingegen bleibt unberührt – ihre verlassenen Strukturen werden langsam von der Natur zurückerobert.

Fliegen Sie zwischen den Inseln, landen Sie an legendären Orten und stellen Sie sich Flugherausforderungen wie VIP-Transport und Führungen. Sie können sogar zum Festland fahren, komplett mit einem maßgeschneiderten Fährhafen und einem modernisierten internationalen Flughafen, einschließlich eines VIP-Terminals im Stil von Jurassic World.

Endlich haben Sie die Chance zu sehen, was sich hinter den Toren des Parks verbirgt!

Inspiriert von der Jurassic World-Reihe, beinhaltet der Spielinhalt:

Hochdetaillierte Inseln: Isla Nublar, Isla Sorna und mehr

Hochdetaillierte Themenparkstrukturen

Benutzerdefinierte Flugplätze und Hubschrauberlandeplätze

Animiertes Land, Wasser, Dinosaurier und Flugreptilien

Thematische Flugzeuglackierungen und einzigartige Flugaktivitäten, die in das Gameplay integriert sind.

Ruinen der Dinosaurier-Erzeugungsanlagen an „Standort B“ (Isla Sorna).

Einzigartige Animationen und visuelle Effekte.

Ausgewählte Inseln und Festlandstandorte in Costa Rica:

Isla Nublar

Isla Sorna

Isla Matanceros

Isla Muerta

Isla Peña

Isla Tacaño

Herradura Bay Marina

Internationaler Flughafen Juan Santamaría (MROC)

Ausgewählte Dinosaurier und prähistorische Reptilien: