Sim Update 4 Beta MSFS2024 ist gestartet

Microsoft hat die nächste Betaversion für MSFS 2024 veröffentlicht. Wer teilnehmen möchte, kann sich hier über die Anforderungen und Vorgehensweise informieren
Die Liste der Änderungen ist endlos, deshalb beschränken wir uns auf ein paar Auszüge. Das vollständige Changelog findet man hier.
Wer auf Updates für die EC135 und H225 wartet, kann sich die Lektüre sparen.
Neue Inhalte und Funktionen
- Die Sammlungsseite des Weltfotografenmodus zeigt jetzt nur noch den Titel des Ziels an, über das man schwebt.
- Ladesymbol in der Avatar-Erstellungsseite hinzugefügt.
- Neue Grafikeinstellung auf der Konsole zum Ein- und Ausblenden von Sicherheitsgurten hinzugefügt.
Installation, Leistung & Grafik
- Der Ordner „Community2024“ wurde hinzugefügt, um die gemeinsame Nutzung von Community-Paketen mit Microsoft Flight Simulator 2020 zu ermöglichen, ohne dass diese Iteration 2024 Pakete laden muss.
Fehlerbehebungen zur Abwärtskompatibilität
- Das Blinken der Flugzeugregistrierung beim Wechseln der Lackierung im Flugzeugwähler wurde behoben.
- Der kohärente Aufruf von SET_MAP_PARAMS wurde korrigiert, um die Argumente „LatLongAlt“ und „LatLong“ zu ermöglichen.
Flugzeuge
- Airbus Helicopters H125
- Boeing 737 MAX 8
- Boeing F/A-18E
- De Havilland Canada CL-415
- Guimbal Cabri G2
- Heart Aerospace ES-30
- Heißluftballon
- Heißluftballon FlyDOO
- Junkers F13
- MX Aircraft Company MXS-R
- Zivko Aeronautics Edge 540
Karriere
- Spezialisierungssymbol in den Missionsfiltern hinzugefügt
Allgemeine Fehlerbehebungen
- Einige Wettervoreinstellungen wurden behoben: Schnee wurde aus einigen Missionen entfernt, in denen es nicht schneien sollte.
- Problem behoben: Das Charakterbild wurde beim Zurückkehren von der Anpassung nicht korrekt aktualisiert.
- Problem behoben: Die Einheit wurde beim Zurückkehren zum Briefing aus den Einstellungen nicht korrekt aktualisiert.
- Problem behoben: Die Flugdistanz des Briefings wurde nicht korrekt formatiert.
- Problem behoben: Parasitendiagramm zwischen einigen Bildschirmen in „Meine Kompanien“ wurde behoben.
- Problem behoben: Das Spezialisierungsmenü verzögerte sich beim schnellen Scrollen, indem eine Verzögerung vor der Aktualisierung der Spezialisierungsübersicht hinzugefügt wurde.
- Problem behoben: Rollbänder blieben beim Durchqueren einer Warteschleife vor den Hubschrauberlandeplätzen stehen.
- Problem behoben: Der Sound im Belohnungsbildschirm für Bonusfortschritte wurde behoben, wenn kein Bonus angewendet werden sollte.
- Problem behoben: Der erweiterte Windeffekt der MP-Ebenen funktionierte in der Karriere nicht.